नर्सिंग छात्रा ने कमरे में की आत्महत्या; कमरे में मिला शव

मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

नर्सिंग छात्रा ने की आत्महत्या
नर्सिंग छात्रा ने की आत्महत्या
लखनऊ: बिजनौर थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक नर्सिंग छात्रा ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से रायबरेली जिले के रेती खुर्द निवासी कमलेश कुमार की बेटी रितु कुमारी (20) बिजनौर के सरवन नगर में आलमबाग निवासी राजेश कुमार के मकान में किराए पर रहती थी. जानवी नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करती थी. सोमवार सुबह जब वह देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो बगल के दूसरे रूम में रहने वाली उसके साथ की छात्राएं उसे जगाने पहुंची. लेकिन रितू के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला.

काफी देर तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मकान मालिक राजेश को दी. सूचना के बाद मकान मालिक राजेश पहुंचे और उन्होंने भी कई बार आवाज लगाई, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने इसकी सूचना बिजनौर पुलिस को दी. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो रितु कमरे के अंदर मृत मिली. मृतक के परिवार में उसके पिता कमलेश के अलावा उसकी मां हुबराजा और एक बड़ा भाई अमित कुमार है.

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा का कहना है कि मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

संपादक की पसंद

