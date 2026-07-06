कानपुर में नर्सिंग छात्रा ने किया सुसाइड, 6 दिन बाद था जन्मदिन, परिवार तैयारियों में जुटा था
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 10:41 PM IST
कानपुर : बिठूर थाना क्षेत्र में एक किराये के कमरे में रह रही बीएससी नर्सिंग की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. सोमवार सुबह काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने रोशनदान से झांककर देखा, तो घटना की जानकारी हुई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बिठूर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
छात्रा की पहचान आशिया खातून के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कुशीनगर के तमकुही थाना क्षेत्र की निवासी थी. मंधना स्थित रामा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और बगदौधी बांगर में एक मकान की दूसरी मंजिल पर किराये का कमरा लेकर रह रही थी. मृतका की मौसेरी बहन शमा परवीन ने बताया कि आगामी 12 जुलाई को आशिया का जन्मदिन था, जिसकी तैयारियों में उसका परिवार जुटा हुआ था. जन्मदिन के महज छह दिन पहले ही उसने आत्महत्या कर ली.
सोमवार सुबह पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने आशिया को आवाज दी. अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और दरवाजा बंद होने से संदेह हुआ. रोशनदान से कमरे के भीतर देखा गया, जहां आशिया का शव पड़ा हुआ था. आशिया के पिता पेशे से बस चालक हैं. अनहोनी की खबर मिलते ही दो भाइयों और दो बहनों सहित पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजन तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गए.
पुलिस को फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट या मौत की स्पष्ट वजह का पता नहीं चला है. डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी के अनुसार, कमरा अंदर से बंद था और पुलिस ने वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने छात्रा के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने के कारण फिलहाल खोला नहीं जा सका है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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