लखनऊ के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला नर्सिंग छात्र का शव; पिता ने जताया हत्या का अंदेशा
पिता ने मौत पर खड़े किए सवाल, कहा- बेटे को कभी तनाव में नहीं देखा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 6:06 PM IST
लखनऊ: राजधानी के बख्शी का तालाब इलाके में एक नर्सिंग छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सीतापुर निवासी 25 वर्षीय अमरेश कुमार वर्मा का शव बुधवार को हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकता मिला. मृतक बलरामपुर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था और परिजनों को बताए बिना शहर में रैपिडो बाइक भी चलाता था. घटना के बाद मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए सुसाइड के दावे को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि इकलौता बेटा किसी तनाव में नहीं था और शव की स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
अमरेश ने जीसीआरजी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और वर्तमान में वह राजधानी के बलरामपुर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था. परिजनों के मुताबिक, वह तीन साल पहले पढ़ाई के लिए लखनऊ आया था. जांच में एक दिलचस्प पहलू सामने आया है कि अमरेश अपने परिवार को बताए बिना लखनऊ में रैपिडो बाइक चलाता था. करीब एक साल पहले वह घर से यह कहकर बाइक लाया था कि कॉलेज और अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण उसे वाहन की जरूरत है. पिता और परिवार को उसके बाइक टैक्सी चलाने की जानकारी नहीं थी.
मृतक के पिता नरेंद्र कुमार ने बेटे की मौत को सुनियोजित साजिश बताया है. पिता का कहना है कि अमरेश उनका इकलौता बेटा था और कभी किसी तनाव में नहीं दिखा. वह अक्सर घर पर सामान्य और खुशी-खुशी बात करता था. पिता ने दावा किया कि जिस स्थिति में शव मिला, उसे देखकर नहीं लगता कि उसने खुदकुशी की है. उन्होंने पुलिस से गहन जांच की मांग की है. घर में अब मां गीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है.
बीकेटी इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और छात्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ से 5 करोड़ का सोना लूटकर दिल्ली जा रहे थे बदमाश; मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़, 4 गिरफ्तार