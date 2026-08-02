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56 दिनों से चल रहा नर्सिंगकर्मियों का धरना समाप्त, राज्यमंत्री केके विश्नोई ने दिया सेवा बहाली का आश्वासन

धरनास्थल पर राज्य मंत्री केके विश्नोई ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिला अस्पताल परिसर में सेवाएं बहाली की मांग को लेकर पिछले 56 दिनों से चल रहा नर्सिंग कर्मचारी का धरना रविवार को राज्य मंत्री केके विश्नोई ने जूस पिलाकर समाप्त करवाया. 107 नर्सिंगकार्मिकों को राज्यमंत्री की ओर से दिये गए सेवा बहाली के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन धरने की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की गई. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई, भाजपा नेता स्वरूपसिंह खारा, जिला अस्पताल अधीक्षक डॉ हनुमानराम चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. करीब दो माह पहले एक आदेश के जरिए वर्षों से जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे लगभग 107 नर्सिंगकर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. इस फैसले से आहत होकर नर्सिंग कर्मचारियों ने जिला अस्पताल के गेट के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और जनप्रतिनिधियों के जरिए अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा. जिसके चलते रविवार को राज्य मंत्री केके विश्नोई धरना स्थल पहुंचे. नर्सिंगकर्मियों से वार्ता कर उनकी सेवा बहाली का भरोसा दिलाया और साथ ही उन्हें जूस पिलाकर धरने को समाप्त करवाया. बाड़मेर अस्पताल प्रशासन की ओर से चरणबद्ध तरीके से आदेश जारी किए गए. पहला आदेश गत 21 मई, दूसरा आदेश 29 मई और तीसरा आदेश 2 जून को जारी किया और लगभग 107 नर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया था. पढ़ें: 39 दिन से नर्सिंगकर्मियों का धरना जारी: राज्यपाल को पोस्टकार्ड लिख मांगी इच्छा मृत्यु, सीएम के नाम खून से लिखा पत्र