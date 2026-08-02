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56 दिनों से चल रहा नर्सिंगकर्मियों का धरना समाप्त, राज्यमंत्री केके विश्नोई ने दिया सेवा बहाली का आश्वासन

राज्यमंत्री केके विश्नोई ने क​हा कि सेवाएं बहाल कर इनको फिर यहां पर लगाया जाएगा.

Minister of State KK Vishnoi at the protest site
धरनास्थल पर राज्य मंत्री केके विश्नोई (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 5:07 PM IST

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बाड़मेर: जिला अस्पताल परिसर में सेवाएं बहाली की मांग को लेकर पिछले 56 दिनों से चल रहा नर्सिंग कर्मचारी का धरना रविवार को राज्य मंत्री केके विश्नोई ने जूस पिलाकर समाप्त करवाया. 107 नर्सिंगकार्मिकों को राज्यमंत्री की ओर से दिये गए सेवा बहाली के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन धरने की समाप्ति की औपचारिक घोषणा की गई. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई, भाजपा नेता स्वरूपसिंह खारा, जिला अस्पताल अधीक्षक डॉ हनुमानराम चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

करीब दो माह पहले एक आदेश के जरिए वर्षों से जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे लगभग 107 नर्सिंगकर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. इस फैसले से आहत होकर नर्सिंग कर्मचारियों ने जिला अस्पताल के गेट के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और जनप्रतिनिधियों के जरिए अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा. जिसके चलते रविवार को राज्य मंत्री केके विश्नोई धरना स्थल पहुंचे. नर्सिंगकर्मियों से वार्ता कर उनकी सेवा बहाली का भरोसा दिलाया और साथ ही उन्हें जूस पिलाकर धरने को समाप्त करवाया. बाड़मेर अस्पताल प्रशासन की ओर से चरणबद्ध तरीके से आदेश जारी किए गए. पहला आदेश गत 21 मई, दूसरा आदेश 29 मई और तीसरा आदेश 2 जून को जारी किया और लगभग 107 नर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया था.

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राज्यमंत्री केके विश्नोई ने कहा कि सेवा कार्यो में लगे हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव ध्यान रखती है. कोरोना जैसे महामारी के समय भी पीछे न हटने वाला यह वर्ग और इनके धरने को 50 से अधिक दिन का समय हो गया है. इस धरने पर बैठे नर्सिंगकर्मियों को आज जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया गया है. उन्होंने बताया कि सेवाएं बहाल कर इनको फिर यहां पर लगाया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से बढ़ोतरी कर 211 सीट की गई है. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार खाली पड़े पदों को भरने के कार्य किया जा रहा है.

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नर्सिंग ऑफिसर दिलीप त्रिवेदी ने बताया कि राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 56 दिनों से बाड़मेर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे. उन्होंने बताया कि हमें अलग-अलग तरीके से विरोध, प्रदर्शन, ज्ञापन और जनप्रतिनिधियों के जरिए अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा. राज्यमंत्री केके विश्नोई, चौहटन और बाड़मेर विधायक के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी मांग पूरी हुई है. उन्होंने सोमवार से हमारी सेवाएं बहाल करने का पूर्ण भरोसा दिलाया है. उनकी बात को मानते हुए आज हम इस धरने की समाप्ति की घोषणा करते हैं.

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56 दिन से नर्सिंगकर्मियों का धरना
NURSING STAFF PROTEST IN BARMER
PROTEST CONTINUES FROM 56 DAY
MINISTER KK VISHNOI ASSURANCE
NURSES PROTEST ENDS IN BARMER

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