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नर्सिंग स्टाफ ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 18 नवंबर से पहले शर्ते पूरी करने की मांग

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी ( etv bharat chhattisgarh )

रायपुर : नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ संघ अपनी एक सूत्रीय मांग ग्रेड पे पर बने प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए संघर्षरत है. सोमवार को कोरबा, अंबिकापुर और महासमुंद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों के नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया. नर्सिंग स्टाफ 29 सितंबर को भी 2 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके इसके पहले डॉ भीम राव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) परिसर में 9, 10 और 11 सितम्बर को 2 घंटे का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया था. बावजूद इसके शासन प्रशासन ने अब तक कोई पहल नहीं की है.