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नर्सिंग स्टाफ ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 18 नवंबर से पहले शर्ते पूरी करने की मांग

छत्तीसगढ़ नर्सिंग एसोसिएशन ने प्रदेशस्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है.

Warning of state-level agitation
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी (etv bharat chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 7:13 PM IST

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रायपुर : नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ संघ अपनी एक सूत्रीय मांग ग्रेड पे पर बने प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए संघर्षरत है. सोमवार को कोरबा, अंबिकापुर और महासमुंद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों के नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया. नर्सिंग स्टाफ 29 सितंबर को भी 2 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके इसके पहले डॉ भीम राव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) परिसर में 9, 10 और 11 सितम्बर को 2 घंटे का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया था. बावजूद इसके शासन प्रशासन ने अब तक कोई पहल नहीं की है.




सरकार से नर्सिंग स्टाफ है नाराज

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन कि प्रदेश अध्यक्ष डॉ रीना राजपूत ने बताया कि "राज्य के समस्त नर्सिंग संवर्ग सरकार से नाराज है. आने वाले सप्ताह में जगदलपुर, कांकेर, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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प्रदेशस्तरीय आंदोलन की चेतावनी (etv bharat chhattisgarh)

दीपावली के पूर्व अगर ग्रेड पे वेतनमान पर बने प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया तो 18 नवंबर से सभी 10 मेडिकल कॉलेज के समस्त नर्सिंग संवर्ग नियमित , संविदा और डेली वेजेस अनिश्चितकालीन आन्दोलन में चले जाएंगे- डॉ रीना राजपूत, प्रदेशाध्यक्ष नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन

2018 में हुआ था बड़ा आंदोलन

डॉ रीना राजपूत ने बताया कि 50 दिनों पूर्व अनिश्चितकालीन आन्दोलन की सूचना दिए जाने के लिए स्कूटी रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिए जाने हेतु अनुमति मांगी गई है. साल 2018 में नर्सेज संघ का 18 दिनों का प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन हुआ था. जिसमें 2 दिनों तक नर्सेज को जेल में रखा गया था. शासन द्वारा मांगो पर अनुशंसा की गई पर लागू करने की जगह जून 2021 में उसे अमान्य कर दिया गया.


पीजी स्टूडेंट्स का साल 2019, 2023 और 2026 में लगातार तीसरी बार स्टाइपेंड में वृद्धि हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं. चिकित्सक को चिकित्सालय का मस्तिष्क और नर्सेज को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है. शासन के भेदभाव की नीति न्यायसंगत नहीं है. पूरा नर्सिंग समुदाय न्याय चाहता है.



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