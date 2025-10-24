देहरादून में नर्सिंग स्टाफ ने की आत्महत्या, पत्र में लिखा- मेरे अकाउंट से पैसे निकालकर बहन की शादी करवा देना
कंडोली के भद्रकाली निवासी 32 वर्षीय अशोक देहरादून के एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करता था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2025 at 1:33 PM IST
देहरादून: थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत कंडोली में गुरुवार को एक बड़े अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली. पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल की जांच पड़ताल की. इस दौरान युवक के हाथ में कैनुला लगा मिला. साथ ही बिस्तर पर शीशी, दो खाली सिरिंज और एक पत्र मिला है. पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया था और घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
युवक ने की आत्महत्या: जानकारी के अनुसार कंडोली के भद्रकाली निवासी 32 वर्षीय अशोक देहरादून के एक बड़े अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहा था. गुरुवार शाम को अशोक के पिता ने बिधौली चौकी में सूचना दी कि उनके बेटे अशोक ने घर में आत्महत्या कर ली है. पुलिस मौके पर पहुंची तो अशोक अपने कमरे में बिस्तर पर मृत अवस्था में मिला. मौके से मोबाइल फोन, एक पत्र, सिरिंज और एक शीशी बरामद की. पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की गई. जो पत्र मिला है उसमें किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया.
शव के पास से पत्र मिला: थाना प्रेमनगर प्रभारी कुंदन राम ने बताया है कि-
अशोक के सुसाइड नोट में उसने किसी को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है. अपने मोबाइल व अन्य पासवर्ड लिख दिए हैं, ताकि घरवालों को उसके अकाउंट और अन्य जानकारी लेने में परेशानी न हो. साथ ही अपने आत्महत्या के कदम के लिए परिजनों से माफी मांगी है. अकाउंट से रुपये निकालकर बहन की शादी करने की बात लिखी है.
-कुंदन राम, थाना प्रेमनगर प्रभारी-
कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत: वहीं रायपुर थाना क्षेत्र के सौडा सरोली के पास गुरुवार को कार की टक्कर से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई. कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा गिरी. जानकारी मिलने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थानीय लोगों और चीता पुलिस की मदद से स्कूटी सवार को घायल हालत में रायपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. जेब से मिले आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से 27 वर्षीय आकाश कुमार के तौर पर पहचान हुई. इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई. आकाश के पिता का नाम उमेश चंद शर्मा है. आकाश जनपद पौड़ी के थाना सतपुली ग्राम गिवान्ली बचाली का रहने वाला था. परिजनों को सूचना दे दी थी.
कार चालक हिरासत में लिया गया: थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया है कि-
दुर्घटना के बाद काले रंग की कार सड़क से नीचे खेत में जा गिरी जबकि स्कूटी सड़क किनारे क्षतिग्रस्त हालत में मिली. पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मालदेवता चौकी में भिजवा दिया. कार चालक को भी हिरासत में लेकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
-गिरीश नेगी, प्रभारी, रायपुर थाना-
ये भी पढ़ें: अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से खाई में गिरी स्कूटी, महिला की मौत, पति घायल