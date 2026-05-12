ETV Bharat / state

पानी की टंकी पर चढ़ी नर्स 31 घंटे बाद भी नहीं उतरीं, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर बेरोजगार नर्सिंग का धरना जारी

पानी की टंकी पर चढ़ी नर्स 31 घंटे बाद भी नहीं उतरीं ( ETV Bharat )