नर्सिंग भर्ती में ₹32 लाख के लेन देन का दावा, पुलिस ने दिया बड़ा बयान, जानिये क्या कहा
मामले की विवेचना में पीड़िता और आरोपी के बीच हुए वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और आरोपी के कथित संपर्कों की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 21, 2026 at 6:14 PM IST
देहरादून: नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर देहरादून में विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है. नर्सिंग एकता मंच का एकता विहार में चल रहा आंदोलन 269वें दिन भी जारी रहा. मंच और बेरोजगार संघ ने नर्सिंग लिखित परीक्षा की निष्पक्षता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए. मंच की ओर से 32 लाख रुपए के कथित लेन-देन का मामला भी उठाया गया.
बता दें मंच का कहना है कि अभ्यर्थी लंबे समय से वर्षवार भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. शासन स्तर से उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया गया था. संबंधित पत्र पर शासन का जवाब अभी लंबित था. ऐसे में मंच ने सवाल उठाया कि जब शासन का जवाब आना बाकी था तो 25 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी क्यों की गई.
मंच ने जांच की मांग की: नर्सिंग एकता मंच ने दावा किया कि उसके पास कथित अनियमितताओं और लेन-देन से जुड़े कुछ दस्तावेज और ट्रांजेक्शन के साक्ष्य मौजूद हैं. मंच का कहना है कि वह बिना जांच किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहा है, लेकिन इन साक्ष्यों की सत्यता सामने लाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है. मंच ने सरकार से 25 जुलाई की लिखित परीक्षा समेत पूरी भर्ती प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराने और जांच पूरी होने तक भर्ती परीक्षा का परिणाम व नियुक्ति प्रक्रिया रोकने की मांग की है. साथ ही अनियमितता प्रमाणित होने पर भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.
32 लाख की धोखाधड़ी को लेकर पुलिस में केस: इसी बीच सामने आए पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 17 अगस्त 2026 को एक महिला ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई. महिला निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के पद पर कार्यरत है. शिकायत के अनुसार उसकी मुलाकात चारू चंद्र जोशी से शादी डॉट कॉम के माध्यम से हुई थी. आरोप है कि चारू चंद्र जोशी ने खुद को स्वास्थ्य विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर बताया. उच्चाधिकारियों से संपर्क होने का झूठा भरोसा दिया. महिला को शादी करने और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर अलग-अलग तारीखों में करीब 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है. शिकायत के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा अपराध संख्या 331/26, धारा 318(4) के तहत अभियोग दर्ज किया गया है.
पुलिस जांच में भर्ती परीक्षा से कनेक्शन नहीं मिला: पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना में पीड़िता और आरोपी के बीच हुए वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और आरोपी के कथित संपर्कों की जांच की जा रही है. अब तक सामने आए साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर व्यक्तिगत स्तर पर धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के किसी परीक्षा एजेंसी अथवा चयन प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों के संपर्क में होने या प्रश्नपत्र लीक अथवा किसी संगठित गड़बड़ी के संबंध में अब तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है.
नैनीताल में भी दर्ज हैं मामले: विवेचना के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि चारू चंद्र जोशी के खिलाफ जनपद नैनीताल में नौकरी लगवाने का झूठा आश्वासन देकर लोगों से धोखाधड़ी करने और शारीरिक शोषण के आरोपों से संबंधित तीन धोखाधड़ी के मुकदमे तथा दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज है.एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मामला व्यक्तिगत धोखाधड़ी से जुड़ा है. इसे किसी भर्ती परीक्षा की शुचिता से जोड़ना उचित नहीं है. मामले में वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपों की जांच जारी है.
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