रोक के बावजूद मंत्री के पैरों में गिरने वाली नर्स का हुआ तबादला, अन्य को भी मिली राहत, एसोसिएशन ने उठाई ये मांग
नर्सिंग एसोसिएशन ने प्रदेशभर में नर्सिंग कार्मिकों के लिए स्थानांतरण शुरू करने की मांग की है.
Published : July 1, 2026 at 10:45 AM IST
जोधपुरः जिले में हाल ही में महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सा मंत्री के सामने ट्रांसफर की मांग को लेकर पैरों में गिरने वाली नर्सिंग ऑफिसर सरिता कुमारी का तबादला कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने तबादलों पर रोक के बावजूद मंगलवार को जारी आदेश में सरिता को महात्मा गांधी चिकित्सालय (एमजीएच) जोधपुर से राजकीय श्री कल्याण चिकित्सालय सीकर लगाया है. इसके अलावा अन्य नर्सिंग कर्मियों के भी तबादले इस आदेश में हुए हैं. अब नर्सिंग एसोसिएशन ने प्रदेशभर में नर्सिंग कार्मिकों के लिए स्थानांतरण शुरू करने की मांग की है.
एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश जाट ने कहा कि जिस तरह सरिता कुमारी को राहत मिली है, उसी तरह घर से दूर कार्यरत जरूरतमंद महिला और पुरुष कार्मिकों को भी स्थानांतरण का अवसर मिलना चाहिए. राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि कहा बड़ी संख्या में नर्सिंग कार्मिक पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वर्षों से परेशान हैं. उनके लिए तबादले नहीं खोले गए हैं. विभाग को जल्द स्थानांतरण खोलकर सभी पात्र कर्मचारियों जिन्हें गृह जिले या परिवार के पास जाने का इंतजार है को राहत देनी चाहिए. सरकार ने तबादले शुरू किए है लेकिन स्वास्थ्य विभाग में रोक जारी है.
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रोक के बावजूद इनके हुए तबादलेः तबादलों के आदेश में जोधपुर एमजीएच से नर्सिंग अधिकारी सूर्यप्रकाश शर्मा को एसएमएस जयपुर, ज्योति बाला को पीएचसी हाथोज जयपुर प्रथम और संगीता मीना को उप जिला अस्पताल लक्ष्मणगढ़ सीकर लगाया गया है. शारदा बिश्नोई को सीएचसी रामगढ़ जोधपुर से एमजीएच तथा फार्मासिस्ट सुरेशचंद को पीएचसी मोकलपुर ब्लॉक मेड़ता जिला नागौर से कापरड़ा जोधपुर लगाया है.
गिर गई थी पैरों में सरिताः बीस जून को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमजीएच में सुविधाओं का लोकार्पण किया था. इस दौरान जब वे वापस जा रहे थे तब सरिता रोते हुए उनके पांवों में गिर गई थी. उसने कहा था कि वह अपने परिवार को लेकर परेशान है. आठ साल हो गए जोधपुर में, अब वह अपने जिले में जाना चाहती है. इस पर मंत्री खींवसर ने कहा था कि 'मैं कर दूंगा तबादला'.