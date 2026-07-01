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रोक के बावजूद मंत्री के पैरों में गिरने वाली नर्स का हुआ तबादला, अन्य को भी मिली राहत, एसोसिएशन ने उठाई ये मांग

चिकित्सा मंत्री से ट्रांसफर की गुहार लगाने वाली सरिता कुमारी का हुआ ट्रांसफर. ( ETV Bharat jodhpur file photo )