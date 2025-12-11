देहरादून में बेरोजागर नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, हरक सिंह भी रहे मौजूद, जानिये क्या कुछ हुआ
कांग्रेस नेता हरक सिंह ने कहा सरकार को नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार करना चाहिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 11, 2025 at 3:36 PM IST
देहरादून: नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की तरह वर्षवार किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग बेरोजगार अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास कूच किया. प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी पहुंचे. हरक सिंह ने नर्सिंग बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांगों को जायज बताया.
इससे पहले सभी बेरोजगार नर्सिंग अभ्यर्थी बिंदाल पुल के पास एकत्रित हुए. उसके बाद हरक सिंह रावत के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालते हुए धन सिंह रावत के आवास की तरफ बढ़े. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यमुना कॉलोनी के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इससे नाराज बेरोजगार सड़क पर ही धरने पर बैठ गये. प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.
इस दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा नर्सिंग अभ्यर्थियों को आंदोलन करते हुए सात दिन हो गए, लेकिन सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है. उन्होंने कहा इनकी मांगें वाजिब हैं. उन्होंने कहा सरकार को नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार करना चाहिए. जिससे नर्सिंग का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सके, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है.
हरक सिंह रावत ने कहा इनकी लड़ाई व्यक्तिगत रूप से वह खुद लड़ हैं. आवास घेराव करने से पहले उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन पर बात की. जिसमें धन सिंह रावत ने अपने पश्चिम बंगाल में होने की जानकारी दी. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया वह पश्चिमी बंगाल से 18 तारीख को देहरादून पहुंच रहे हैं. उन्होंने आश्वस्त किया है कि बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांगों पर बैठकर बातचीत की जाएगी. नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर का कहना है कि वर्तमान नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति व भर्ती पोर्टल को तत्काल बंद किया जाए. भर्ती प्रक्रिया को पहले की तरह ईयरली वाइज किया जाए. उन्होंने कहा उत्तराखंड मूल के निवासियों को भर्तियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को विशेष आयु छूट दिए जाने की मांग उठाई है.
