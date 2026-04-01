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बिहार में नर्सिंग शिक्षा को डिजिटल रफ्तार, मान्यता प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन

बुधवार का दिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिहाज से काफी अहम रहा. मंत्री ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. पढ़ें खबर

Nursing education in Bihar
नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करते स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 9:05 PM IST

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पटना : बिहार में नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की कवायद तेज हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बीच अब नर्सिंग संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में नर्सिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए बुधवार को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया.

'स्वास्थ्य तंत्र के लिए ऐतिहासिक कदम' : इस नई व्यवस्था के जरिए अब नर्सिंग संस्थानों की एनओसी और मान्यता से जुड़ी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. कार्यक्रम के दौरान पांच संस्थानों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इस मौके को बिहार के स्वास्थ्य तंत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक पोर्टल लॉन्च नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सशक्त, संगठित और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

Nursing education in Bihar
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)

''आने वाले दिनों में यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की मजबूत नींव बनेगा. इसके जरिए योग्य और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ तैयार होगा, जो राज्य के मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे सकेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सात निश्चय-2 के तहत नर्सिंग संस्थानों के विकास पर विशेष फोकस किया गया है.''- मंगल पांडेय, स्वास्थ्य मंत्री

'देश के लिए आदर्श मॉडल बन सकता है' : मंगल पांडेय ने कहा कि एक दशक पहले बिहार में नर्सिंग शिक्षा के अवसर सीमित थे, लेकिन अब राज्य में एएनएम, जीएनएम, बीएससी और एमएससी नर्सिंग के कुल 656 सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान संचालित हो रहे हैं. इन संस्थानों में 41,065 स्वीकृत सीटें उपलब्ध हैं. यह डिजिटल प्लेटफॉर्म संस्थानों की निगरानी, डेटा प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण को पहले से अधिक मजबूत बनाएगा, जिससे बिहार आने वाले समय में नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में देश के लिए आदर्श मॉडल बन सकता है.

''महिला सशक्तिकरण के लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और नर्सिंग शिक्षा इसमें एक मजबूत माध्यम बनकर उभरी है. नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार के नर्सिंग संस्थानों से निकलने वाले डिग्रीधारकों की योग्यता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी, जिससे उन्हें देश और विदेश दोनों जगह बेहतर अवसर मिल सकेंगे.''- मंगल पांडेय, स्वास्थ्य मंत्री

क्या है उद्देश्य? : स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस पोर्टल को दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ विकसित किया गया है. पहला, नए नर्सिंग कॉलेजों को आवेदन से लेकर एनओसी प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी करनी होगी. दूसरा, जो संस्थान पहले से मान्यता प्राप्त हैं और अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं या संस्थान को अपग्रेड करना चाहते हैं, वे भी इसी पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे. इससे प्रक्रिया आसान होगी और समय की भी बचत होगी.

''यह डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. पहले मान्यता की पूरी प्रक्रिया कागजी कार्यवाही पर आधारित थी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता में दिक्कतें आती थीं. अब डिजिटल व्यवस्था लागू होने से गुणवत्ता में सुधार, निगरानी में मजबूती और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी. आने वाले समय में बिहार के नर्सिंग कॉलेजों से निकले हुए छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में अपनी सेवाएं देंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे.''- मंगल पांडेय, स्वास्थ्य मंत्री

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