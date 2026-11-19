इंस्टाग्राम पर दोस्ती में मिला धोखा, जींद में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
Jind Student Death : हरियाणा के जींद में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है.
Published : November 19, 2026 at 11:05 PM IST
Jind Student Death : हरियाणा के जींद में नर्सिंग कॉलेज की जीएनएम की छात्रा को इंस्टाग्राम पर एक युवक से चैटिंग करना महंगा पड़ गया. छात्रा की हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस मामले में गुरूवार को थाना सदर सफीदों पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर दीपक मीणा निवासी भरतपुर (राजस्थान) और नीतू मीणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
इंस्टाग्राम पर युवक से हुई थी दोस्ती : अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा ने सन 2023 में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक युवक के दोस्ती होने का जिक्र किया था. युवक ने उसकी इंस्टाग्राम की चैटिंग के स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिए थे और साथ ही उसको बातों में लेकर उसकी इंस्टाग्राम की आईडी का पासवर्ड भी ले लिया था. इसके बाद वो छात्रा की चैट को उसके पापा के पास भेजने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और इसमें उसके साथ एक लड़की भी शामिल है, जो उसकी दोस्त है. छात्रा लगातार मानसिक तनाव से गुजरती रही.
बेटी मृत अवस्था में मिली : पुलिस को दी गई शिकायत में मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले करीब एक वर्ष से सफीदों के एक नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम का कोर्स कर रही थी. 18 नवंबर की रात करीब सवा 10 बजे पर उनके पास कॉलेज की एक महिला अधिकारी के मोबाइल नंबर से फोन आया. फोन पर उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है. बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर उन्होंने सफीदों के आसपास रहने वाले अपने साले को फोन करके अस्पताल पहुंचने के लिए कहा. शिकायत के अनुसार, वो करीब आधे से पौने घंटे में सफीदों अस्पताल पहुंच गया. इसके बाद रात करीब साढ़े 11 बजे थाना सदर सफीदों के एसएचओ का फोन आया और उन्हें जल्द से जल्द सफीदों पहुंचने के लिए कहा गया. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे करीब तीन घंटे में सफीदों पहुंचे, जहां उन्हें अपनी बेटी मृत अवस्था में मिली. इसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से बेटी की मौत के मामले में उचित जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की.
निष्पक्ष जांच की मांग : पिता ने पुलिस से मांग की है कि उनकी बेटी की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्षता से जांच की जाए और जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके. सदर थाना प्रभारी सतीश ने कहा कि शिकायत के आधार पर फिलहाल दीपक मीणा निवासी भरतपुर (राजस्थान) और नीतू मीणा दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. नागरिक अस्पताल में छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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