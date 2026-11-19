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इंस्टाग्राम पर दोस्ती में मिला धोखा, जींद में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

जींद में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ( IANS )

Jind Student Death : हरियाणा के जींद में नर्सिंग कॉलेज की जीएनएम की छात्रा को इंस्टाग्राम पर एक युवक से चैटिंग करना महंगा पड़ गया. छात्रा की हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस मामले में गुरूवार को थाना सदर सफीदों पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर दीपक मीणा निवासी भरतपुर (राजस्थान) और नीतू मीणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

इंस्टाग्राम पर युवक से हुई थी दोस्ती : अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा ने सन 2023 में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक युवक के दोस्ती होने का जिक्र किया था. युवक ने उसकी इंस्टाग्राम की चैटिंग के स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिए थे और साथ ही उसको बातों में लेकर उसकी इंस्टाग्राम की आईडी का पासवर्ड भी ले लिया था. इसके बाद वो छात्रा की चैट को उसके पापा के पास भेजने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और इसमें उसके साथ एक लड़की भी शामिल है, जो उसकी दोस्त है. छात्रा लगातार मानसिक तनाव से गुजरती रही.