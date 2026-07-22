देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर नर्सिंग अभ्यर्थियों ने उठाया खौफनाक कदम, एक की हालत गंभीर
देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर नर्सिंग अभ्यर्थियों का हंगामा, चार महिलाओं ने किया आत्महत्या का प्रयास
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 22, 2026 at 6:33 PM IST
देहरादून: वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे नर्सिंग अभ्यर्थी के आंदोलन ने उस वक्त गंभीर मोड़ ले लिया, जब स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के यमुना कॉलोनी स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान चार महिला प्रदर्शनकारियों ने आत्महत्या का प्रयास किया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
पुलिस और प्रशासन ने तत्काल चारों महिलाओं को अपने वाहनों से दून अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि इनमें से एक छात्रा की हालत गंभीर है. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर अभी भी नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना जारी है. उनका कहना है कि सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है.
चार महिला अभ्यर्थियों ने उठाया आत्मघाती कदम: बता दें कि वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से एकता विहार में लगातार आंदोलन कर रहे हैं. बुधवार को प्रदर्शन के दौरान अचानक चार महिला अभ्यर्थियों ने आत्मघाती कदम उठा लिया. जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और चारों को तत्काल दून अस्पताल में भर्ती कराया गया.
नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने बताया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाली चारों महिलाओं के नामों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और वो खुद भी अस्पताल पहुंच रहे हैं. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जबकि, अस्पताल में चारों महिलाओं का इलाज जारी है.
"आज नर्सिंग अभ्यर्थी यमुना कॉलोनी में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से बात करने आए थे, लेकिन वो नहीं मिले. पिछले 8 महीने से हमारा धरना चल रहा है, लेकिन आज तक भी स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने वार्ता नहीं की है. हम लोग कोई दंगा या फिर हुड़दंग करने नहीं आए थे, बल्कि यह सब पुलिस वाले कर रहे हैं."- महिला नर्सिंग अभ्यर्थी
"हम सुबह ही 20 से 25 लोग बातचीत करने आए थे, लेकिन अब तक भी मंत्री हमसे मिले नहीं है. हमारी मांग है कि वर्षवार यानी सीनियरिटी के हिसाब से भर्ती हो. क्योंकि, हमारी उम्र निकलती जा रही है. मेरे बैच के 40 लोगों में से 12 लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं. जबकि, 38 लोग सरकारी जॉब में हैं."- महिला नर्सिंग अभ्यर्थी
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