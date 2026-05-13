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आखिरकार 60 घंटे बाद टंकी से नीचे उतरे प्रदर्शनकारी, नर्सिंग अभ्यर्थियों ने स्थगित किया धरना

देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों ने आश्वासन मिलने के बाद स्थगित किया धरना, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी दिया बयान

Nursing Candidates Protest Dehradun
पानी की टंकी से नीचे उतरते प्रदर्शनकारी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 4:17 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर लंबे समय से नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन आखिरकार स्थगित हो गया है. साथ ही कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत 5 नर्सिंग अभ्यर्थी पानी की टंकी से भी नीचे उतर गए हैं. करीब 60 घंटे से पांचों टंकी पर चढ़े हुए थे, जो सरकार की तरफ से मिले उचित आश्वासन के बाद नीचे उतर आए हैं. जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है. उधर, मामले पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान दिया है. जिसमें उन्होंने नर्सिंग बेरोजगारों के मांग पत्रों का परीक्षण कराने की बात कही है.

वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर साढ़े 5 महीने से धरना दे रहे थे नर्सिंग बेरोजगार: दरअसल, वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगार करीब साढ़े पांच महीने से धरना दे रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय न हो पाने के चलते 3 दिन पहले नर्सिंग बेरोजगारों में अपना उग्र आंदोलन शुरू कर दिया. इतना ही नहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ नर्सिंग अभ्यर्थी सर्वे चौक स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए.

डीजी हेल्थ ने धरनास्थल पहुंचकर की थी बातचीत: तीन दिनों से पानी की टंकी पर चढ़े पांच आंदोलनकारियों में से एक प्रदर्शनकारी ने बीते दिन खुद पर पेट्रोल भी छिड़का था. जबकि, पानी की टंकी के नीचे बैठे सैकड़ों आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया था. वहीं, कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी बिगड़ गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार यानी 12 मई की शाम को उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा भी धरनास्थल पहुंचीं थीं.

Nursing Candidates Protest Dehradun
बच्चों के साथ नर्सिंग बेरोजगारों ने दिया धरना (फोटो- ETV Bharat)

नर्सिंग अभ्यर्थियों ने 1 महीने के लिए स्थगित किया धरना: इस दौरान धरना स्थल पर नर्सिंग बेरोजगारों के साथ उनकी काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया. डीजी हेल्थ ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारी पानी की टंकी से नहीं उतरे. जिसके बाद डीजी हेल्थ वापस लौट गईं. आज यानी 13 मई को सरकार की तरफ से मिले उचित आश्वासन के बाद नर्सिंग अभ्यर्थियों ने 1 महीने के लिए धरना स्थगित कर दिया है.

Nursing Candidates Protest Dehradun
नर्सिंग बेरोजगारों का धरना (फोटो- ETV Bharat)

60 घंटे के बाद टंकी से नीचे उतरे प्रदर्शनकारी: करीब 60 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़ी कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला समेत अन्य चार नर्सिंग कर्मी इस आश्वासन के बाद टंकी से नीचे उतरे. एसडीआरएफ और फायर सर्विस के प्रयासों से पांचों लोगों को पानी के टंकी से उतारे जाने की कवायद पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में हुई. टंकी से नीचे उतरने पर मौके पर मौजूद लोगों ने 'ज्योति रौतेला जिंदाबाद' के नारे लगाए. टंकी से उतरे सभी लोगों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया. जिस पर ज्योति रौतेला भावुक हो गईं. इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे.

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नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड के बैनर तले धरना (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, नर्सिंग बेरोजगारों की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि,

"नर्सिंग बेरोजगारों की ओर से मिले ज्ञापन का परीक्षण कराया जा रहा है. इसके साथ ही बेरोजगारों ने हिमाचल का शासनादेश भी दिया है, उस शासनादेश का भी परीक्षण करने की बात हुई है. ऐसे में बैठक के दौरान इसका परीक्षण किया जाएगा. कैबिनेट बैठक में नर्सिंग बेरोजगारों का कोई एजेंडा नहीं है."- सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड

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