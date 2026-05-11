ETV Bharat / state

देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों को मनाने पहुंचे हरक सिंह रावत, अभी भी टंकी पर डटे हैं 5 लोग

नर्सिंग अभ्यर्थियों से मिले हरक रावत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )