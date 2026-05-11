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देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों को मनाने पहुंचे हरक सिंह रावत, अभी भी टंकी पर डटे हैं 5 लोग

वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े नर्सिंग अभ्यर्थी नीचे उतरने को तैयार नहीं, हरक रावत के मनाने पर भी नहीं माने

Nursing Candidates Strike Dehradun
नर्सिंग अभ्यर्थियों से मिले हरक रावत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 10:49 PM IST

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देहरादून: वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़े नर्सिंग अभ्यर्थी नीचे उतरने को तैयार नहीं है. नर्सिंग अभ्यर्थियों के समर्थन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी पानी की टंकी पर चढ़ी हुई हैं. इसी बीच श्रीनगर से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी देहरादून में आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे. जहां उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया. साथ ही उन्होंने धरने पर बैठे नर्सिंग अभ्यर्थियों को संबोधित किया और उनकी मांगों को जायज बताया.

इसके बाद हरक सिंह रावत उनकी मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार और पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के साथ स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पहुंचे, जहां पर नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांग के संबंध में काफी देर तक चर्चा हुई. एक बार फिर से हरक सिंह रावत शाम करीब 7 बजे धरनारत आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनके और स्वास्थ्य मंत्री के बीच हुई बातचीत के बारे में उन्हें बताया.

Nursing Candidates Strike Dehradun
नर्सिंग अभ्यर्थिय़ों का धरना (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के साथ मेरी लगातार 2 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई. मैं अपने जीवनकाल में पहली बार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज निर्माण कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष गिड़गिड़ाया था. जबकि, दूसरी बार आज मुझे स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अभ्यर्थियों की मांग के निस्तारण को लेकर गिड़गिड़ाना पड़ा है."- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

सुबोध उनियाल ने दिया ये आश्वासन: हरक रावत ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से उनकी वर्षवार नियुक्ति की मांग उठाई, जिसके जवाब में सुबोध उनियाल ने आश्वस्त किया है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा. इस दौरान उन्होंने आंदोलन कर रहे नर्सिंग एकता मंच के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए उन्हें काफी देर तक समझाया और अपने साथियों को पानी की टंकी से नीचे बुलाए जाने का आग्रह किया.

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नर्सिंग अभ्यर्थी से हरक सिंह रावत की मुलाकात (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पानी की टंकी पर उतरने को तैयारी नहीं नर्सिंग अभ्यर्थी: उनके समझाने के बावजूद अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को यथावत रखने का निर्णय लिया है. काफी देर समझाने के बावजूद नर्सिंग अभ्यर्थी नहीं माने, वार्ता विफल होने के बाद हरक सिंह वापस लौट गए. जबकि, पांच लोग अभी भी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं. जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल हैं.

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