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बरेली में शादी के दो माह बाद नर्सिंग असिस्टेंट ने किया सुसाइड, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया- पत्नी ने परेशान कर दिया है

नर्सिंग असिस्टेंट ने किया सुसाइड. ( Photo Credit; Bareilly Police )

बरेली : पत्नी और ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर नर्सिंग असिस्टेंट कुलदीप गोस्वामी ने सुसाइड कर लिया. कुलदीप की शादी दो महीने पहले ही हुई थी. यह उसकी दूसरी शादी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के पिता की तहरीर पर पत्नी, साले, साली और साढ़ू के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज किया गया है. कुलदीप की मौत के बाद उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और ससुरालवालों को बताया है. कुलदीप ने सुभाषनगर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं थाना सुभाषनगर पर नियुक्त SI रविन्द्र के खिलाफ एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दे रही दबिश. (Video Credit; Police Media cell) शादी के बाद घर से गायब होने लगे सामान : सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुलदीप ने कहा कि उनकी शादी करीब दो महीने पहले गुंजन से हुई थी. शादी के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह एक सोची-समझी साजिश का शिकार हो गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विवाह के बाद उनके घर से नकदी, सोना-चांदी और अन्य कीमती सामान गायब होने लगा. एक बार पत्नी को 70 हजार रुपये अपनी बहन रीना को देते हुए देखा था. पूछने पर पत्नी ने इसे उधार बताकर टाल दिया. कुलदीप ने वीडियो में आरोप लगाया कि धीरे-धीरे उन्हें यकीन हो गया कि घर में हो रही चोरी के पीछे उनकी पत्नी का हाथ है. जब उन्होंने इस बारे में ससुराल पक्ष से शिकायत की तो उनके साथ विवाद और मारपीट की गई.