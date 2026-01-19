ETV Bharat / state

नर्सिंग अभ्यर्थियों ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे बेरोजगार

नर्सिंग अभ्यर्थियों ने किया सीएम आवास कूच ( PHOTO- ETV Bharat )