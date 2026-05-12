देहरादून में उग्र हुआ नर्सिंग आंदोलन, कांग्रेस नेता ने उठाया खौफनाक कदम, प्रदर्शनकारियों ने जाम की सड़क
देहरादून में महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला ने नर्सिंग बेरोजगार आंदोलन में खौफनाक कदम उठाया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 12, 2026 at 8:55 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में नर्सिंग बेरोजागारों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है. नर्सिंग बेरोजागारों के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को भी पानी की टंकी पर चढ़े हुए करीब 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है. ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर सरकार को चेतावनी भी दी है.
नर्सिंग बेरोजागारों ने सड़क पर लगाया जाम: इसके साथ ही पानी की टंकी के नीचे धरने पर बैठे नर्सिंग बेरोजागारों ने दून क्लब के सामने सर्वे चौक की तरफ जाने वाली सड़क पर जाम लगा दिया. प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग बेरोजागारों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे.
बता दें कि वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग बेरोजागार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. सरकार तक अपनी आवाज के पहुंचाने के लिए सोमवार सुबह को नर्सिंग बेरोजागार देहरादून के परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे. इस दौरान तीन प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए.
नर्सिंग कर्मचारियों के समर्थन में पिछले 40 घंटे से परेड ग्राउंड स्थित पानी की टँकी में चढ़ी ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है। उन्होंने ये कदम भाजपा सरकार की अकर्मण्यता और अहंकार को देखते हुए उठाया है। पिछले 40 घन्टो से सरकार का कोई नुमाइंदा यहां मिलने नहीं आया है।… pic.twitter.com/MVR8EgqO0e— Jyoti Rautela (@JyotiRautela11) May 12, 2026
40 घंटे से पानी के टंकी पर चढ़े हैं प्रदर्शनकारी: नर्सिंग बेरोजागार के समर्थन में ज्योति रौतेला भी पानी की टंकी पर चढ़ गई. 40 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरा है. वहीं आज 12 मई शाम को ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया. जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. उसके बाद आंदोलनकारियों ने भी जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया.
प्रदर्शनकारी अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं. नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथियों और उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को इतना वक्त पानी की टंकी में चढ़े हुए बीत गया है, उसके बावजूद उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया.
उन्होंने कहा कि इस बीच अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी जवाब देही सरकार की होगी. उनका कहना है कि अभी तक धरना स्थल पर ना तो स्वास्थ्य मंत्री आए और ना ही स्वास्थ्य सचिव पहुंचे हैं. जबकि आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस भी है, फिर भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है. नवल पुंडीर ने चेतावनी दी है कि अगर आंदोलनकारियों को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी.
बता दें कि नर्सिंग बेरोजागार बीते 159 दिनों से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. उनका कहना है कि हमने सरकार को इसलिए नहीं चुना कि वह हमारी सुध लेने तक नहीं आए. आंदोलनकारी पूजा का कहना है कि आज शाम जब ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का तो उनका खून खौल गया. इन स्थितियों में अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने सरकार से वर्षवर नियुक्ति की मांग उठाते हुए कहा कि सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करें.
पढ़ें-
- अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सिंग बेरोजगारों का धरना, पानी की टंकी पर 37 घंटे गुजरे, मनाने की कोशिशें जारी
- देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों को मनाने पहुंचे हरक सिंह रावत, अभी भी टंकी पर डटे हैं 5 लोग
- नर्सिंग अभ्यर्थी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, लगाया अनदेखी का आरोप