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छत्तीसगढ़ में नर्सिंग एडमिशन, दूसरे और तीसरे चरण में होगी ज्वाइंट काउंसलिंग, जानिए पूरी प्रक्रिया और तारीख

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग एडमिशन ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया तेज हो गई है. 20 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है और यह 22 नवंबर तक रहेगी. खाली सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे और तीसरे चरण की काउंसिलिंग संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है. राज्य काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अवधि 20 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से 22 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक रहेगी.

नर्सिंग के तीन कोर्सों में काउंसलिंग संयुक्त काउंसिलिंग में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटें शामिल हैं. इस चरण के लिए नया ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा. पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी संस्था और विषय का दोबारा चयन कर सकेंगे. संयुक्त काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने विकल्प दोबारा भरकर लॉक करना अनिवार्य होगा. पहले चरण में प्रवेश ले चुके पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार सीट उन्नयन का विकल्प भी मिलेगा.