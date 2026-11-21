दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड नर्सों को भी राजस्थान में सरकारी नौकरी का मौका, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील
पहले एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें ओबीसी वर्ग में सभी परिणामिक लाभों के साथ नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति का आदेश दिया था.
Published : November 21, 2026 at 10:42 PM IST
जोधपुर : राजस्थान की नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों की काउंसिल में पंजीकृत उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (आरएनसी) का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है. मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और न्यायाधीश बलजिन्दर सिंह संधू की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया और सरकार को उस पर अमल करने के निर्देश दिए.
पूरा मामला नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा है, जिसके तहत 6,981 पदों के लिए 5 मई, 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई थी. श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर की रहने वाली याचिकाकर्ता सीमरजीत कौर ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल का नर्सिंग डिप्लोमा किया था. उन्होंने 10 अगस्त, 2022 को पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अपना पंजीकरण करवा लिया था और आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून 2023 तक उनके पास वहां का वैध व नवीनीकृत प्रमाण पत्र मौजूद था.
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जब दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनसे आरएनसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की मांग की गई, तो उन्होंने तुरंत 25 सितंबर, 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में आवेदन किया. पंजाब काउंसिल से एनओसी मिलने के बाद 13 जनवरी, 2024 को उन्हें आरएनसी का प्रमाण पत्र भी जारी हो गया. इस तरह पहली चयन सूची (6 दिसंबर 2024) आने से पहले ही उनके पास आरएनसी का प्रमाण पत्र उपलब्ध था. इसके बावजूद निदेशक, सीफू, जयपुर ने उन्हें अपात्र मानकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था.
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इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. पहले एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें ओबीसी वर्ग में सभी परिणामिक लाभों के साथ नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी और दलील दी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास जरूरी योग्यता व राजस्थान काउंसिल का पंजीकरण होना चाहिए, इसलिए याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराया जाना सही है.
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खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पक्ष रखा. उन्होंने तर्क दिया कि 1964 के नर्सेज रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत नियुक्ति के बाद जॉइनिंग के तीन महीने के भीतर आरएनसी पंजीकरण पेश करने का प्रावधान है. ऐसे में केवल कट-ऑफ तारीख पर आरएनसी प्रमाण पत्र न होने के आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर नहीं किया जा सकता.
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सभी तथ्यों और नियमों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने रिपोर्टेबल निर्णय सुनाते हुए कहा कि कानूनों की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए जिससे उनका मूल उद्देश्य पूरा हो और किसी भी प्रावधान का मकसद विफल न हो. सेवा नियमों और पंजीकरण नियमों को साथ मिलाकर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आरएनसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है. इसी आधार पर कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी.