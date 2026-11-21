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दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड नर्सों को भी राजस्थान में सरकारी नौकरी का मौका, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर : राजस्थान की नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों की काउंसिल में पंजीकृत उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (आरएनसी) का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है. मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और न्यायाधीश बलजिन्दर सिंह संधू की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के फैसले को सही ठहराया और सरकार को उस पर अमल करने के निर्देश दिए.