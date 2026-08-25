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बारिश में ही क्यों तैयार करनी चाहिए फलदार पौधों की नर्सरी, एक्सपर्ट ने बताई वजह

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अगस्त और सितंबर का महीना फलदार पौधों की नर्सरी के लिए उपयुक्त माना गया है. प्रदेश के किसान फलों को गुटी के माध्यम से कटिंग के माध्यम से और बीज के माध्यम से पौधे की नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ में अगस्त और सितंबर के महीने में रुक-रुककर बारिश होने के साथ ही एक तरह से बारिश की झड़ी लग जाती है. इस समय को ही फलदार पौधे की नर्सरी के लिए उपयुक्त माना गया है.







नर्सरी के लिए अगस्त-सितंबर का माह महत्वपूर्ण



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख फल वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अगस्त और सितंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें अच्छा लगातार बारिश होते रहती हैं. इसके साथ ही इस समय जमीन में नमी भी बनी रहती है जो नर्सरी पौधों के लिए लाभदायक मानी गई है. इस सीजन में जमीन में नमी की मात्रा भी अच्छी खासी रहती है. मध्य भारत का क्षेत्र जहां पर अगस्त और सितंबर के महीने में रुक रुककर बारिश होने के साथ ही बारिश की झड़ी लगी रहती है. ऐसी अवस्था में बहुत सारे पौधे और फल वृक्षों की व्यावसायिक प्रवर्धन की क्रियाएं की जाती है.

फलदार पौधों की नर्सरी के लिए बारिश का मौसम बेहतर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनार और चीकू की फसल के लिए गुटी उपयुक्त

अमरूद के साथ ही नींबू वर्गीय फसल चीकू और अनार जैसी फसलों के लिए गुटी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है. ऐसे कई किस्म है जिसका हुबहू व्यवसायिक प्रवर्धन करके नए नर्सरी पौधे तैयार कर सकते हैं.बीज से भी व्यवसायिक प्रवर्धन किया जा सकता है. जिसमें पपीता, नींबू, फालसा, जैकफ्रूट, करौंदा इन सब फलों का भी व्यावसायिक प्रवर्धन करके के पौधे तैयार करने का यही अगस्त और सितंबर का महीने में करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसकी कटिंग से भी पौधे तैयार किया जा सकते हैं.