बारिश में ही क्यों तैयार करनी चाहिए फलदार पौधों की नर्सरी, एक्सपर्ट ने बताई वजह
बारिश के मौसम में फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करना उपयुक्त माना जाता है.रिपोर्टर रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 25, 2026 at 6:59 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ में अगस्त और सितंबर का महीना फलदार पौधों की नर्सरी के लिए उपयुक्त माना गया है. प्रदेश के किसान फलों को गुटी के माध्यम से कटिंग के माध्यम से और बीज के माध्यम से पौधे की नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ में अगस्त और सितंबर के महीने में रुक-रुककर बारिश होने के साथ ही एक तरह से बारिश की झड़ी लग जाती है. इस समय को ही फलदार पौधे की नर्सरी के लिए उपयुक्त माना गया है.
नर्सरी के लिए अगस्त-सितंबर का माह महत्वपूर्ण
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख फल वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अगस्त और सितंबर का महीना ऐसा होता है जिसमें अच्छा लगातार बारिश होते रहती हैं. इसके साथ ही इस समय जमीन में नमी भी बनी रहती है जो नर्सरी पौधों के लिए लाभदायक मानी गई है. इस सीजन में जमीन में नमी की मात्रा भी अच्छी खासी रहती है. मध्य भारत का क्षेत्र जहां पर अगस्त और सितंबर के महीने में रुक रुककर बारिश होने के साथ ही बारिश की झड़ी लगी रहती है. ऐसी अवस्था में बहुत सारे पौधे और फल वृक्षों की व्यावसायिक प्रवर्धन की क्रियाएं की जाती है.
अनार और चीकू की फसल के लिए गुटी उपयुक्त
अमरूद के साथ ही नींबू वर्गीय फसल चीकू और अनार जैसी फसलों के लिए गुटी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है. ऐसे कई किस्म है जिसका हुबहू व्यवसायिक प्रवर्धन करके नए नर्सरी पौधे तैयार कर सकते हैं.बीज से भी व्यवसायिक प्रवर्धन किया जा सकता है. जिसमें पपीता, नींबू, फालसा, जैकफ्रूट, करौंदा इन सब फलों का भी व्यावसायिक प्रवर्धन करके के पौधे तैयार करने का यही अगस्त और सितंबर का महीने में करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसकी कटिंग से भी पौधे तैयार किया जा सकते हैं.
उदाहरण के तौर पर पौधे तैयार करने के लिए यदि अनार की कटिंग लगाते हैं, करौंदा की कटिंग लगाते हैं या फिर शहतूत या मलबेरी की कटिंग लगाते हैं जिनकी व्यवसायिक प्रवर्धन गुटी है या विनियर ग्राफिंग है. इन पौधों की गुटी का कटिंग से नया पौधा तैयार कर सकते हैं. उदाहरण के लिए अनार में कटिंग, शहतूत में कटिंग से, अमरूद में कटिंग से, करौंदा की कटिंग से नमी का उपयोग करके आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं- डॉ घनश्याम साहू, प्रमुख फल वैज्ञानिक, IGKV
इसके अलावा और भी कई पौधे जिसमें चिरौंजी चार जामुन इन सबके बीज से रूट स्ट्रॉक तैयार करना है. आम के अच्छे रूट स्ट्रॉक तैयार करना है तो इन सब का बीज से पौधा तैयार कर लें. उसके बाद इसमें ग्राफ्टिंग और बडिंग करके नया पौधा किसान भाई तैयार कर सकते हैं. ऐसे अगस्त और सितंबर के महीने में सभी पौधे का रूट स्ट्रॉक गुटी से अधिकांश पौधों का नर्सरी पौधा तैयार किए जा सकते हैं. इसके साथ ही बीज से नया पौध तैयार किया जा सकता है. किसान भाई जब नर्सरी में गुटी तैयार करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें.
गुटी तैयार करने में किन बातों का रखना चाहिए ध्यान ?
डॉ घनश्याम साहू ने बताया कि रूट ट्रेनर में पर्याप्त मात्रा में एक भाग रेट, एक भाग मिट्टी और दो भाग गोबर का खाद लेकर माध्यम तैयार करें. जिन किसान भाइयों के पास कोकोपीट है. किसान कोकोपीट का उपयोग करके केंचुआ खाद का उपयोग करके रूट ट्रेनर में माध्यम तैयार कर लें. जो कटिंग हैं उन सभी कटिंग को सीधे-सीधे लगा सकते हैं. 22 से 25 दिन में अंजीर के पौधे कटिंग से तैयार कर सकते हैं. किसान भाई बड़े नर्सरीयों में जाकर फलों के पौधों को खरीदते हैं. इस तरह के कई प्रकार के फल हैं. जिसे बीज से, गुटी से और कटिंग से पौधे की नर्सरी तैयार की जा सकती है.
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