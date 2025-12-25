ETV Bharat / state

नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, इस बार हुए बदलावों पर क्या बोले पेरेंट्स ?, यहां जानें

नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया को लेकर ईटीवी भारत ने बच्चों के पेरेंट्स से की बातचीत.

नर्सरी दाखिले के लिए हुए बदलावों को लेकर पेरेंट्स ने क्या कहा ?
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 5:33 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के 1700 से ज्यादा स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया चल रही है. 27 दिसंबर दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है. ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए आवेदन करने में लगे हैं. वहीं, स्कूलों में भी उपलब्ध सीटों के मुकाबले कई गुना ज्यादा आवेदन आए हैं. ऐसे में स्कूलों के लिए भी अपनी लिस्ट तैयार करने में मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके क्राइटेरिया में अधिक बच्चे आ रहे हैं. लेकिन, सीटें उनके पास सीमित ही हैं.

नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल की निदेशक निधि पांचाल ने बताया, ''उनके यहां नर्सरी में दाखिले के लिए 130 सीटें हैं, जिन पर दिल्ली शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार दाखिले के लिए प्रक्रिया चल रही है. 23 दिसंबर तक उनके पास नर्सरी दाखिले के लिए 130 सीट पर 950 आवेदन आ चुके हैं. इसके अलावा प्री प्राइमरी स्कूल की कक्षा के लिए 30 सीटों के लिए 500 से ज्यादा आवेदन आए हैं.''

नर्सरी दाखिले के लिए हुए बदलावों को लेकर पेरेंट्स ने क्या कहा ? (ETV Bharat)

निधि पांचाल ने आगे बताया, ''इस बार सरकार ने पब्लिक स्कूलों में प्राइमरी शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बदलाव किया है. इसके तहत अब नर्सरी का नाम बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और यूकेजी का बाल वाटिका नंबर 3 कर दिया गया है. साथ ही उनकी आयु वर्ग में भी बदलाव किए गए हैं. इसके हिसाब से पहले जो बच्चा पहली कक्षा में साढे 5 साल का आता था अब वह साढ़े छह लाख साल का आएगा. हमने इस बार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी की एक क्लास शुरू की है.''

नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया को लेकर ईटीवी भारत ने बच्चों के पेरेंट्स से भी बातचीत की. एक पेरेंट्स रूपचंद ने बताया कि सरकार ने अगर कुछ बदलाव किया है तो उसको सोच समझ कर ही किया होगा. वैसे भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत काफी समय से थी. अब सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पब्लिक स्कूलों में भी लागू करने की शुरुआत की है तो यह अच्छा कदम है. अब साढ़े छह साल का बच्चा अगर पहली कक्षा में जाएगा तो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे समझ सकेगा. अभी तक 5 साल का बच्चा होता था तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता था.

वहीं, अभिभावक राजेश ठाकुर ने कहा कि नर्सरी दाखिले को लेकर के दिल्ली में मारामारी रहती है. सरकार ने इस बार कक्षाओं के नाम बदलने का और आगे थोड़ा एज लिमिट बढ़ाने का जो निर्णय लिया है यह पूरी तरह से ठीक नहीं है, जो बच्चे अभी तक 17 साल में 12वीं पास कर लेते थे वह 18 साल के बाद 12वीं पास करेंगे. उसके बाद वह आगे अपनी जॉब या आगे पढ़ाई की तैयारी कर पाएंगे. वहीं, अगर 16-17 साल में बच्चा 12वीं पास कर लेता है तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए एक डेढ़ साल का समय मिल जाता है या नौकरी की तैयारी के लिए समय मिल जाता है वह अब नहीं मिल पाएगा.

एक अन्य अभिभावक हरजीत सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटी दी जा रही है वह काफी बढ़िया है. प्राइवेट स्कूल में तो दखिले के लिए मारामारी रहती है. हर साल की यही स्थिति है. लेकिन, सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बहुत ठीक हैं. आने वाले समय में सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पीछे छोड़ देंगे. दाखिले में जो कक्षाओं की एज लिमिट बढ़ाई है उससे बच्चों का थोड़ा नुकसान होगा. बच्चा जो 16-17 साल में 12वीं कर लेता था अब वह 18 साल या उससे ज्यादा में करेगा, तो उसके पास नौकरी के लिए आगे की पढ़ाई के लिए समय कम रह जाएगा.

एक और अभिभावक रूपेंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वह काफी बढ़िया थी. इस बार अब इस राष्ट्रीय शिक्ष्गा नीति के माध्यम से जो बदलाव किए गए हैं उससे जो नुकसान बच्चों को होगा. बच्चों की 12वीं करते-करते उम्र बढ़ जाएगी वह ठीक नहीं है.

