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दिल्ली में नर्सरी दाखिले का शेड्यूल जारी, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, 28 दिसंबर आखिरी तारीख

नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में अपने बच्चों का नर्सरी में दाखिला कराने का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए दाखिले का कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत 1 दिसंबर 2026 से नर्सरी और अन्य एंट्री लेवल कक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म मिलने शुरू होंगे. अभिभावक 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. वहीं, दाखिले के लिए पहली चयन सूची 20 जनवरी 2027 को जारी होगी. शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को साफ निर्देश दिए हैं कि दाखिले में किसी तरह की मनमानी नहीं होनी चाहिए. आवेदन फीस से लेकर बच्चों की उम्र, सीटों के बंटवारे और लॉटरी तक के नियम तय कर दिए गए हैं.

4 जनवरी 2027 को स्कूल आवेदन करने वाले बच्चों की जानकारी और उन्हें दिए गए अंकों की सूची जारी करेंगे. यदि किसी अभिभावक को लगता है कि उसके बच्चे को गलत अंक दिए गए हैं तो वह 5 से 11 जनवरी के बीच स्कूल से सवाल कर सकते हैं. 12 जनवरी को अंतिम अंक सूची जारी की जाएगी. इसके बाद 20 जनवरी को पहली चयन सूची आएगी. इसमें वेटिंग लिस्ट भी शामिल होगी.

फरवरी में आएगी दूसरी सूची, मार्च में खत्म होगी प्रक्रिया:

पहली सूची जारी होने के बाद 21 से 28 जनवरी तक अभिभावकों की शिकायतों और सवालों का जवाब दिया जाएगा. इसके बाद जरूरत पड़ने पर 5 फरवरी को दूसरी सूची जारी होगी. इस सूची को लेकर 6 से 12 फरवरी तक सवाल और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. यदि सीटें फिर भी खाली रहती हैं तो 22 फरवरी को अगली सूची जारी की जाएगी. दाखिले की पूरी प्रक्रिया 12 मार्च 2027 को खत्म होगी.



फॉर्म के लिए 25 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे स्कूल:

दाखिले के नाम पर अभिभावकों से ज्यादा पैसे वसूलने पर शिक्षा निदेशालय ने रोक लगाई है. नियम के मुताबिक, स्कूल आवेदन और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 25 रुपये ले सकेंगे. यह फीस वापस नहीं होगी. वहीं, स्कूल का प्रॉस्पेक्टस खरीदना अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करेगा. कोई स्कूल इसे खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकता. इसके अलावा दाखिले के बदले डोनेशन या किसी दूसरे नाम से अतिरिक्त रकम लेना भी प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले स्कूल पर वसूली गई रकम का 10 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है.



25 फीसदी सीटें EWS और दिव्यांग बच्चों के लिए:

निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में एंट्री लेवल की 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और दिव्यांग बच्चों (CWSN) के लिए आरक्षित रहेंगी. बाकी 75 फीसदी सीटों पर सामान्य श्रेणी के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा. इन सीटों पर स्कूलों की ओर से पहले से तय अंक प्रणाली के आधार पर चयन होगा.



नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए:

दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2027 के आधार पर गिनी जाएगी. शिक्षा निदेशालय ने अलग-अलग कक्षाओं के लिए उम्र की सीमा तय की है.



- नर्सरी: 3 साल से अधिक और 4 साल तक

- लोअर केजी: 4 साल से अधिक और 5 साल तक

- अपर केजी: 5 साल से अधिक और 6 साल तक

- कक्षा एक: लागू शिक्षा नीति और आयु संबंधी सरकारी निर्देशों के अनुसार



यदि किसी बच्चे की उम्र तय सीमा से थोड़ी कम या ज्यादा है तो अभिभावक स्कूल के प्रधानाचार्य से एक महीने तक की छूट के लिए लिखित आवेदन कर सकते हैं. इस पर फैसला लेने का अधिकार प्रधानाचार्य के पास होगा.



बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले सकेंगे स्कूल:

शिक्षा निदेशालय ने दाखिले में बच्चों और अभिभावकों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कई गलत मानदंडों पर रोक लगाई है. स्कूल बच्चे का इंटरव्यू या मौखिक परीक्षा नहीं ले सकेंगे. माता-पिता की पढ़ाई, खानपान की आदत, शाकाहारी या मांसाहारी होने और नशा नहीं करने जैसी बातों को दाखिले का आधार नहीं बनाया जा सकेगा. स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से भी किसी बच्चे को अंक नहीं दे सकेंगे. दाखिला केवल घोषित और मान्य नियमों के आधार पर ही होगा.



बराबर अंक होने पर निकाली जाएगी लॉटरी:

कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्कूल में उपलब्ध सीटों के मुकाबले ज्यादा बच्चों को समान अंक मिल जाते हैं. ऐसी स्थिति में स्कूल लॉटरी के जरिए बच्चों का चयन करेंगे. इस प्रक्रिया में अभिभावकों और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी जरूरी होगी. लॉटरी की पर्चियां बॉक्स में डालने से पहले अभिभावकों को दिखाई जाएंगी. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिससे चयन में पारदर्शिता बनी रहे.



पते के प्रमाण के लिए ये दस्तावेज मान्य:

आवेदन के समय अभिभावकों को घर के पते का प्रमाण देना होगा. इसके लिए राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बिजली या पानी का बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट और माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड मान्य होगा. राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड में बच्चे का नाम शामिल होना जरूरी है. शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को तय कार्यक्रम और नियमों के अनुसार दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले संबंधित स्कूल की वेबसाइट पर दाखिले के नियम और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर देख लें.



एक नजर में....



नर्सरी एडमिशन 2027-28: 1 दिसंबर 2026 आवेदन शुरू

आवेदन की अंतिम तारीख: 28 दिसंबर

पहली सूची: 20 जनवरी

दूसरी सूची: 5 फरवरी

अगली सूची (जरूरत पड़ने पर): 22 फरवरी

दाखिले की अंतिम तारीख: 12 मार्च

रजिस्ट्रेशन फीस: 25 रुपए

सीटों का बंटवारा: 75% सामान्य श्रेणी और 25% EWS/DG/CWSN

प्रॉस्पेक्टस खरीदना: वैकल्पिक

डोनेशन: प्रतिबंधित

उल्लंघन पर जुर्माना: वसूली गई रकम का 10 गुना तक

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