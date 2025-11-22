ETV Bharat / state

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला के लिए 2026-27 का शेड्यूल जारी, जानें कब से शुरू होंगे एडमिशन

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा (6 वर्ष से कम आयु) के ओपन सीटों पर एडमिशन के लिए 2026-27 सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया है. एडमिशन प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि फॉर्म जमा करने की आख़िरी तारीख 27 दिसंबर होगी. पहली लिस्ट 23 जनवरी 2026 और दूसरी लिस्ट 9 फरवरी 2026 को जारी होगी.

नर्सरी, KG और कक्षा 1 के लिए उम्र सीमा तय: सबसे पहले उम्र सीमा तय की गई है. 31 मार्च 2026 के हिसाब से नर्सरी में 3 से 4 साल, केजी में 4 से 5 साल और कक्षा पहली में 5 से 6 साल उम्र वाले बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा. अगर किसी बच्चे की उम्र एक महीने कम या ज्यादा हो तो स्कूल प्रधान से छूट ली जा सकती है.

प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं, सिर्फ 25 रुपए शुल्क: अभिभावकों को एक बड़ी राहत यह दी गई है कि अब किसी भी स्कूल को प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. सिर्फ 25 रुपए का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा. कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी. इसके साथ ही, अगर स्कूल में नर्सरी से लेकर मुख्य कक्षाएं एक ही परिसर में चलती हैं तो सभी के लिए एक ही एडमिशन प्रक्रिया लागू होगी.

EWS, DG और दिव्यांग बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित: शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि सभी निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें EWS, वंचित वर्ग (DG) और दिव्यांग बच्चों (CWSN) के लिए आरक्षित रहेंगी. इन सीटों पर ऑनलाइन आवेदन होगा. इसके अलावा, स्कूल पिछले तीन सालों में जितनी एंट्री लेवल सीटें देते आए हैं, उससे कम सीटें इस साल नहीं रख पाएंगे. सीटों का पूरा विवरण 20 दिसंबर 2025 तक शिक्षा विभाग को देना होगा.