दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला के लिए 2026-27 का शेड्यूल जारी, जानें कब से शुरू होंगे एडमिशन

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए तारीखों का एलान.

नर्सरी दाखिला: निजी स्कूलों ने जारी की 2026-27 का शेड्यूल
नर्सरी दाखिला: निजी स्कूलों ने जारी की 2026-27 का शेड्यूल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 22, 2025 at 7:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा (6 वर्ष से कम आयु) के ओपन सीटों पर एडमिशन के लिए 2026-27 सत्र का शेड्यूल जारी कर दिया है. एडमिशन प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि फॉर्म जमा करने की आख़िरी तारीख 27 दिसंबर होगी. पहली लिस्ट 23 जनवरी 2026 और दूसरी लिस्ट 9 फरवरी 2026 को जारी होगी.

नर्सरी, KG और कक्षा 1 के लिए उम्र सीमा तय: सबसे पहले उम्र सीमा तय की गई है. 31 मार्च 2026 के हिसाब से नर्सरी में 3 से 4 साल, केजी में 4 से 5 साल और कक्षा पहली में 5 से 6 साल उम्र वाले बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा. अगर किसी बच्चे की उम्र एक महीने कम या ज्यादा हो तो स्कूल प्रधान से छूट ली जा सकती है.

प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं, सिर्फ 25 रुपए शुल्क: अभिभावकों को एक बड़ी राहत यह दी गई है कि अब किसी भी स्कूल को प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. सिर्फ 25 रुपए का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा. कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी. इसके साथ ही, अगर स्कूल में नर्सरी से लेकर मुख्य कक्षाएं एक ही परिसर में चलती हैं तो सभी के लिए एक ही एडमिशन प्रक्रिया लागू होगी.

EWS, DG और दिव्यांग बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित: शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि सभी निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें EWS, वंचित वर्ग (DG) और दिव्यांग बच्चों (CWSN) के लिए आरक्षित रहेंगी. इन सीटों पर ऑनलाइन आवेदन होगा. इसके अलावा, स्कूल पिछले तीन सालों में जितनी एंट्री लेवल सीटें देते आए हैं, उससे कम सीटें इस साल नहीं रख पाएंगे. सीटों का पूरा विवरण 20 दिसंबर 2025 तक शिक्षा विभाग को देना होगा.

स्कूल मनमाने पॉइंट नहीं बना सकते: स्कूल अब अपने मन से कोई भी पॉइंट सिस्टम नहीं बना सकता. 2016 में जो 62 गलत और भेदभावपूर्ण मानदंड खत्म किए गए थे, वे दोबारा नहीं लागू किए जाएंगे. स्कूल सिर्फ उन्हीं मानदंडों का उपयोग कर सकेंगे, जिन्हें कोर्ट या सरकार ने मंजूरी दी हो. अपने सभी पॉइंट, नियम और ओपन सीटों की जानकारी स्कूलों को 28 नवंबर 2025 तक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, ताकि अभिभावक आसानी से देख सकें.

ड्रॉ ऑफ लॉट्स पारदर्शी तरीके से होगा: अगर किसी मानदंड पर कई बच्चों के समान पॉइंट आ जाएं, तो चयन लकी ड्रॉ से किया जाएगा. यह ड्रॉ अभिभावकों की मौजूदगी में कंप्यूटर या स्लिप के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे.

बता दें कि अभिभावकों की आपत्तियां स्कूल 24 जनवरी से 3 फरवरी और दूसरी लिस्ट पर 10 से 16 फरवरी तक सुनेंगे. जरूरत पड़ने पर अगली लिस्ट 5 मार्च को आएगी. पूरा एडमिशन प्रोसेस 19 मार्च 2026 को समाप्त होगा.

