दिल्ली में नर्सरी एडमिशन: 1377 स्कूलों ने जारी किए एडमिशन क्राइटेरिया, जानिये कहां क्या नियम और शर्त?

एडमिशन क्राइटेरिया में कई चीजों को रखा गया : एडमिशन क्राइटेरिया में दूरी आधारित पॉइंट सिस्टम, भाई-बहन को प्राथमिकता, पूर्व छात्र श्रेणी और गर्ल चाइल्ड कैटेगरी जैसी शर्तें शामिल हैं. कई स्कूल 20 से लेकर 70 अंक तक सिर्फ इसी आधार पर दिए हैं, ताकि इन्हें प्राथमिकता मिल सके. बता दे कि स्कूलों में एडमिशन फॉर्म जमा करने की आख़िरी तारीख 27 दिसंबर 2025 है. आवेदन करने वाले बच्चों का डेटा 9 जनवरी 2026 को स्कूलों द्वारा अपलोड किया जाएगा. 16 जनवरी 2026 को पॉइंट सिस्टम के अनुसार बच्चों को दिए गए मार्क्स अपलोड होंगे. 23 जनवरी 2026 को चुने गए बच्चे व पहली वेटिंग जारी होगी.

अधिकांश स्कूलों द्वारा क्राइटेरिया अपलोड किया गया : दक्षिणी और पश्चिमी जिलों की बात करें तो साउथ वेस्ट-B-I, नॉर्थ वेस्ट-A, नॉर्थ वेस्ट B-I, साउथ, और साउथ ईस्ट जैसे जिलों में भी अधिकांश स्कूलों द्वारा क्राइटेरिया अपलोड कर दिए गए हैं. साउथ ईस्ट जिले के 132 में से 110 स्कूलों ने अपने नियम जारी किए हैं. हालांकि न्यू दिल्ली जिले में कुल 14 स्कूल हैं, जिनमें से केवल 13 स्कूलों ने अब तक अपने क्राइटेरिया अपलोड किए हैं.

नॉर्थ-ईस्ट-I जिला 194 स्कूलों ने जारी किया क्राइटेरिया : जारी सूची के अनुसार, नॉर्थ-ईस्ट-I जिला 194 स्कूलों के साथ सबसे आगे है, जिनमें से 158 स्कूलों ने आवेदन प्रक्रिया से जुड़े क्राइटेरिया जारी कर दिए हैं. इसी तरह वेस्ट-B जिला, जिसमें 241 स्कूल शामिल हैं, वहां 156 स्कूलों ने एडमिशन क्राइटेरिया अपलोड किए हैं. ईस्ट जिला भी इस मामले में काफी सक्रिय दिखा, जहां 144 में से 111 स्कूलों ने क्राइटेरिया अपलोड किए हैं, जबकि बाकी स्कूल जल्द ही क्राइटेरिया जारी करेंगे.

नई दिल्ली: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा-1 के एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हो गई है. अभिभावकों के लिए राहत की बात यह है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कुल 1756 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में से 1377 स्कूलों ने अपने-अपने एडमिशन क्राइटेरिया अपलोड कर दिए हैं. वहीं 379 स्कूलों के क्राइटेरिया अभी भी जारी होने बाकी हैं, जिसकी वजह से कई जिलों के अभिभावकों को अभी और इंतजार करना पड़ रहा है.

23 जनवरी 2026 को चुने गए बच्चे की पहली लिस्ट जारी :पॉइंट सिस्टम के अनुसार बच्चों को दिए गए मार्क्स अपलोड होंगे. 23 जनवरी 2026 को चुने गए बच्चे की पहली लिस्ट जारी होगी. शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वह निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर हर स्कूल के क्राइटेरिया और आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपलब्ध है.

अभिभावकों से स्कूलों द्वारा जारी नियमों को ध्यान से पढ़ने की अपील : अभिभावकों से यह भी अपील की गई है कि वह आवेदन करने से पहले स्कूलों द्वारा जारी नियमों को ध्यान से पढ़ें, ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके. दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन हर साल बड़ी संख्या में माता-पिता के बीच चिंता और उत्सुकता का विषय रहता है. ऐसे में इस बार समय पर क्राइटेरिया जारी होने से अभिभावकों को तैयारी करने में आसानी होगी. अधिकांश जिलों में प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और बाकी बचे स्कूलों से भी जल्द एडमिशन क्राइटेरिया अपलोड किए जाने की उम्मीद है.



जिलों के अनुसार स्थिति:

नर्सरी, KG और कक्षा 1 के लिए उम्र सीमा तय: सबसे पहले उम्र सीमा तय की गई है. 31 मार्च 2026 के हिसाब से नर्सरी में 3 से 4 साल, KG में 4 से 5 साल और कक्षा 1 में 5 से 6 साल उम्र वाले बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा. अगर किसी बच्चे की उम्र एक महीने कम या ज्यादा हो तो स्कूल प्रधान से छूट ली जा सकती है. प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं, सिर्फ 25 रुपए शुल्क: अभिभावकों को एक बड़ी राहत यह दी गई है कि अब किसी भी स्कूल को प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. सिर्फ 25 रुपए का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा. कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी. इसके साथ ही, अगर स्कूल में नर्सरी से लेकर मुख्य कक्षाएं एक ही परिसर में चलती हैं तो सभी के लिए एक ही एडमिशन प्रक्रिया लागू होगी.EWS, DG और दिव्यांग बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित: शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि सभी निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें EWS, वंचित वर्ग (DG) और दिव्यांग बच्चों (CWSN) के लिए आरक्षित रहेंगी. इन सीटों पर ऑनलाइन आवेदन होगा. इसके अलावा, स्कूल पिछले तीन सालों में जितनी एंट्री लेवल सीटें देते आए हैं, उससे कम सीटें इस साल नहीं रख पाएंगे. सीटों का पूरा विवरण 20 दिसंबर 2025 तक शिक्षा विभाग को देना होगा.