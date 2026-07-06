ETV Bharat / state

बरेली में नौकरी का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी फहीम अली गिरफ्तार

बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक नर्स ने अस्पताल संचालक के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. फहीम अली ने पीड़ित को अपनी कंपनी में अकाउंटेंट बनाने का झांसा दिया. नौकरी देने के नाम पर उसने शारीरिक शोषण किया. महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया.

नर्स की नौकरी छोड़ी, फिर झांसे में आ गई: पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को दी शिकायत में बताया कि, वह पहले आरोपी के पिता के अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी. नौकरी छोड़ने के बाद फहीम अली ने उसे अपनी टायर फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी दिलाने का झांसा दिया. आरोप है कि इसी बहाने वह उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाने लगा. शिकायत के अनुसार, फहीम अली उसे प्रेमनगर स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी की आईडी का इस्तेमाल कर कमरा बुक कराया और उसके साथ दुष्कर्म किया.