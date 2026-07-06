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बरेली में नौकरी का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी फहीम अली गिरफ्तार

टायर फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी दिलाने के नाम पर शोषण

बरेली में नौकरी का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म
बरेली में नौकरी का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 2:24 PM IST

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बरेली: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक नर्स ने अस्पताल संचालक के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. फहीम अली ने पीड़ित को अपनी कंपनी में अकाउंटेंट बनाने का झांसा दिया. नौकरी देने के नाम पर उसने शारीरिक शोषण किया. महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया.

नर्स की नौकरी छोड़ी, फिर झांसे में आ गई: पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को दी शिकायत में बताया कि, वह पहले आरोपी के पिता के अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी. नौकरी छोड़ने के बाद फहीम अली ने उसे अपनी टायर फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी दिलाने का झांसा दिया. आरोप है कि इसी बहाने वह उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाने लगा. शिकायत के अनुसार, फहीम अली उसे प्रेमनगर स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने अपनी पत्नी की आईडी का इस्तेमाल कर कमरा बुक कराया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

4 जुलाई को प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी फहीम अली पुत्र फैयाज अली को गिरफ्तार किया गया. उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस मामले में साक्ष्य संकलन कर रही है, और विवेचना के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.- आशुतोष शिवम, क्षेत्राधिकारी प्रथम

पीड़ित को जान से मारने की धमकी: फहीम अली ने अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा, और कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करता रहा. विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपी उसे मीरगंज सहित अन्य स्थानों पर भी ले गया.

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