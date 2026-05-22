मेरठ में नर्स का मर्डर, वार्ड ब्वाय दोस्त ने की हत्या, बहन शव को अस्पताल में छोड़ कर भागी, दोनों गिरफ्तार
मृतका के भाई का आरोप है कि सुफियान अंजली पर शादी और धर्मांतरण का दबाव बना रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 4:01 PM IST
मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र के जयभीम नगर में नर्स की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान अंजली शर्मा (25) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है.
बताया जा रहा है कि वार्ड ब्वाय दोस्त सुफियान ने अपनी बहन साजिदा के साथ मिलकर अंजली की हत्या की है. हत्या के बाद सुफियान की बहन साजिदा अंजली की लाश को एक ई-रिक्शा में लादकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और इमरजेंसी के बाहर छोड़कर फरार हो गई. अंजली की 2019 में शादी हुई थी. एक चार साल का बेटा भी है.
शादी और धर्मांतरण का बना रहा था दबाव : अंजली शर्मा के भाई प्रदीप ने बताया, शादी के बाद अंजली और उसके पति सनी के बीच विवाद रहने लगा. इसी के चलते अंजली अपने घर वापस आ गई और मेडिकल कॉलेज में नर्स की जॉब कर रही थी. मेडिकल कॉलेज में ही खुशहालनगर, लिसाड़ी गेट के रहने वाले सुफियान से अंजली की मुलाकात हुई थी. सूफियाना अंजली पर जबरन शादी करने और धर्मांतरण का दबाव बना रहा था.
आरोपी की बहन ने किया खुलासा : पुलिस पूछताछ में सुफियान की बहन साजिदा ने बताया, गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अंजली घर से ड्यूटी के लिए निकली, तभी रास्ते में सूफियान ने अपहरण कर लिया. वह अंजली को लोहियानगर एल-ब्लॉक स्थित अपने मकान पर ले गया. वहां उसने फिर से शादी और धर्म परिवर्तन की बात दोहराई, लेकिन अंजली के कड़े विरोध और इंकार करने पर सूफियान ने रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी.
ई-रिक्शा चालक को दिया झांसा : साजिदा ने पूछताछ में बताया, अंजली की मौत पर सूफियान ने फोन कर मुझे बुलाया और हत्या को आत्महत्या में बदलने को कहा. इसके बाद मैंने एक ई-रिक्शा चालक को झांसा दिया कि अंजली की तबीयत बेहद खराब है और उसे अस्पताल ले जाना है. दोपहर करीब 1 बजे शव को ई-रिक्शा में लादकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और उसे वहां बेसुध हालत में छोड़कर भाग गई. डॉक्टरों ने जब जांच की तो अंजली की सांसें थम चुकी थीं.
सीसीटीवी फुटेज में दिखी महिला : एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया, गुरुवार को लगभग 2 बजे सूचना मिली थी कि एक महिला को मृतक अवस्था में मेडिकल अस्पताल लाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सीओ सिविल लाइन, मेडिकल थाने की फोर्स मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो सामने आया कि एक महिला ई-रिक्शा से आई और अस्पताल में शव छोड़कर चली गई.
पुलिस ने धर्मांतरण से किया इनकार : शव छोड़कर जाने वाली महिला का नाम साजिदा है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साजिदा को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ में साजिदा और उसके भाई सूफियान की घटना में संलिप्तता पाई गई है. धर्मांतरण मामले में पुलिस का अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. एसपी सिटी का कहना है कि मृतका का नाम अंजली शर्मा है और अभियुक्त सूफियान है, इसलिए लोग धर्मांतरण से जोड़कर देख रहे हैं.
दोनों को भेजा गया जेल : अब तक जो भी साक्ष्य जुटाए हैं, उसमें व्हाट्सएप चैट और बाकी अन्य जितने भी फोटोग्राफ्स शामिल हैं उनकी बारीकी से जांच करने के बाद धर्मांतरण जैसी कोई भी बात अब तक प्रकाश में नहीं आई है. मुख्य विवाद शादी के दबाव और आपसी रंजिश का है. मुख्य आरोपी सूफियान और उसकी मदद करने वाली बहन साजिदा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोनों को देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
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