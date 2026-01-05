ETV Bharat / state

लखनऊ में हॉस्पिटल में नर्स के साथ छेड़छाड़, ज्वानिंग के पहले दिन नाइट ड्यूटी लगाई, विरोध करने पर बनाया बंधक

लखनऊ : कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक हास्पिटल के अन्दर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. रात में सो रही नर्स के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ ने अश्लील हरकत की. नर्स ने विरोध किया तो आरोपी ने हॉस्पिटल का गेट बंद कर बंधक बना लिया. नर्स ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी.

आरोप है कि परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टाफ ने ताला खोलने से मना कर दिया. काफी कहासुनी के बाद ताला खोला गया. डाक्टर से शिकायत करने गाली गलौज की गई. पीड़िता के परिजनों ने कृष्णा नगर थाने में तहरीर देकर शिकायत की है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है.

पहले ही दिन लगा दी नाइट ड्यूटी : पारा के रहने वाले युवक ने बताया, मेरी भांजी ने शनिवार को फिनिक्स मॉल बराबिरवा के पास गजानन हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन की थी. उसी दिन ड्यूटी नाइट शिफ्ट रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लगा दी गई. वह रात 8 बजे गजानन हॉस्पिटल पहुंच कर अपना कार्य कर रही थी. उसके साथ नाइट ड्यूटी पर डॉ. गरिमा भी थीं.

कमरे में घुस कर करने लगा जबरदस्ती : युवती के मामा ने बताया, रात में डॉ. गरिमा ने भांजी से कहा कि आप रेस्ट कर लिजिए अगर कोई पेसेंट आयेगा तो मुझे बता देना मैं आ जाऊंगी. वहां पर कोई पेसेंट एडमिट नहीं था. भांजी कमरे में रेस्ट कर रही थी तभी रात लगभग 11.30 बजे स्टाफ का गोस्वामी नाम का व्यक्ति कमरे में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा. किसी तरह मेरी भांजी कमरे से बाहर आई और फोन कर पूरी बात बताई.