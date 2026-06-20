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Video: तबादले के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पैरों में गिर गई नर्स, बोली, 'सर मैं बहुत परेशान हूं', मिला ये जवाब

जोधपुर: शनिवार को जोधपुर आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जब महात्मा गांधी अस्पताल में सुविधाओं का लोकार्पण करने पहुंचे, तो एक स्टाफ नर्स अपने तबादले के लिए रोती हुई उनके पैरों में गिर गई. स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे 'मैं तबादला कर दूंगा', लेकिन वह रुकी नहीं. पैरों में गिरकर रोते हुए कहने लगी कि, 'सर मैं बहुत परेशान हूं. मेरा तबादला कर दीजिए. इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी उसे समझाया. स्टाफ नर्स सुनीता चौधरी सीकर की रहने वाली हैं. 2020 से यहां पदस्थापित हैं. मंत्री यहां स्पाइन सेंटर का उद्घाटन करने आए थे.

इससे पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डेंटल कॉलेज परिसर का लोकार्पण किया. इसके अलावा एमजीएच में स्पाइन इंजरी सेंटर, उमेद अस्पताल में एमआईआर, पीजी हॉस्टल सहित अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया. इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पीजी हॉस्टल के प्रारम्भ होने से स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी. वहीं अत्याधुनिक एमआरआई सेंटर के संचालन से मरीजों को उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी. इससे अस्पताल में रोग निदान एवं उपचार सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी.