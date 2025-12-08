ETV Bharat / state

झज्जर में नर्स ने निभाया "देवदूत" का रोल, लेबर पेन होने के बाद खुले में कराई गर्भवती महिला की सेफ डिलीवरी

हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के प्लाजा में गर्भवती महिला की नर्स ने खुले में डिलीवरी कराई है.

Nurse conducted an open delivery of a pregnant woman in a plaza in Bahadurgarh town of Jhajjar district
झज्जर में नर्स ने निभाया "देवदूत" का रोल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर के प्लाज़ा क्षेत्र में मंगलवार को उस समय भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया, जब अचानक एक गर्भवती महिला को तेज़ प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. परिजन उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन दर्द बढ़ने के कारण महिला चलने-फिरने की स्थिति में नहीं थी. ऐसे में मौके पर मौजूद महिला स्टाफ के साथ एक नर्स ने बिना समय गंवाए तत्काल मदद के लिए कदम बढ़ाया और बच्चे की सेफ डिलीवरी करवा दी.

महिला को अचानक शुरू हुआ लेबर पेन : जानकारी के अनुसार, महिला अपने परिवार के साथ प्लाज़ा के पास थी, तभी उसे अचानक लेबर पेन शुरू हो गया. परिजन घबराए हुए थे और एंबुलेंस पहुंचने में समय लग रहा था. इस बीच आसपास मौजूद एक महिला स्टाफ के साथ नर्स ने स्थिति को समझते हुए तुरंत डिलीवरी की तैयारी की. खुले स्थान पर ही उसने महिला का प्रसव करवाया और कुछ ही मिनटों में महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया.

नर्स ने कराई सुरक्षित डिलीवरी : डिलीवरी के बाद मां और नवजात को तुरंत बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत सामान्य और सुरक्षित बताई. नर्स की तत्परता और समझदारी की वजह से किसी तरह की गंभीर स्थिति नहीं बनी. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने नर्स की हिम्मत और मानवता की सराहना की. कई लोगों ने कहा कि अगर समय पर सहायता ना मिलती तो हालात बिगड़ सकते थे. सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा हो रही है और लोग स्टाफ-नर्स को ‘रियल हीरो’ बता रहे हैं.

