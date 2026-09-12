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3.700 किलो चूरा पोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार, मारुति कार भी जब्त

पुलिस जिला नूरपुर की नशा तस्करों के खिलाफ जारी है. इसी कड़ी में टीम ने एक आरोपी को भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद किया.

चूरा पोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार
चूरा पोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार (Nurpur Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 10:16 PM IST

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कांगड़ा: पुलिस जिला नूरपुर की CIA टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 700 ग्राम चूरा पोस्त (डोडा छिलका/भुक्की) बरामद किया है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसकी पहचान 48 वर्षीय जरनैल सिंह के रूप में हुई है, जो तहसील ज्वाली का निवासी है.

जानकारी के अनुसार, CIA नूरपुर की टीम गनोह बाजार व राजा का तालाब क्षेत्र में गश्त पर थी. इसी दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारुति 800 (HP54A0157) को रोककर तलाशी ली. कार की पिछली सीट से पारदर्शी पॉलीथीन बैगों में छिपाकर रखा 3 किलो 700 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ.

पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया. आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रैहन में FIR संख्या 87/2026 के तहत NDPS Act की धारा 15 व 25 में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है, ताकि नशे की सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके. पुलिस जिला नूरपुर ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान जारी रखने की बात कही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्म चंद वर्मा ने कहा, "नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. नूरपुर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर नशे की सप्लाई से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की गहन जांच की जा रही है. नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस का यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा".

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