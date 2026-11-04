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नूरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हिमाचल में पहली बार सरकार के पक्ष में नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति का कब्जा

नूरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता ( ETV Bharat )

धर्मशाला: अवैध कारोबार नशे के खिलाफ पुलिस जिला नूरपुर की कार्रवाई जारी है. 'विशेष एंटी चिट्टा' अभियान के तहत नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर पुलिस लगातार प्रहार कर रही है. इसी कड़ी में नूरपुर पुलिस ने पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में पहली बार नशा तस्करी से अर्जित जब्त संपत्ति का वास्तविक एवं कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त किया है.

हिमाचल प्रदेश की पहली कार्रवाई इस कार्रवाई के दौरान लगभग 48.30 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति से संबंधित दो मंजिला आवासीय भवन का कब्जा प्राप्त कर उसे विधिवत सील किया गया है. पीआईटी एंड एनडीपीएस के तहत जब्त संपत्ति का वास्तविक कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त करने की हिमाचल प्रदेश की यह पहली कार्रवाई है, जो नशा तस्करों के विरुद्ध वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.