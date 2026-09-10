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नशे के कारोबार से आरोपी ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य! होटल, दुकान, घर और कार सहित ₹3.32 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

नुरपुर पुलिस ने चरस तस्कर मामले में आरोपी की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की.

चरस तस्कर आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त
चरस तस्कर आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
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धर्मशाला: पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुराने मामले में गिरफ्तार आरोपी की 3 करोड़ 32 लाख 30 हजार 941 रुपये की संपत्ति जब्त की है. दरअसल 29 दिसंबर 2025 को नशा माफिया के खिलाफ करवाई करते हुए पुलिस थाना ड़मटाल, जिला नूरपुर के तहत अभियोग संख्या No. 167/25 ND&PS Act की धारा 20 एवं 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में आरोपी बलविंदर उर्फ बिल्ला, निवासी जिला कांगड़ा के कब्जे से पुलिस ने 1 किलोग्राम 852 ग्राम चरस बरामद करते हुए उसे गिरफतार किया था.

एएसपी नूरपुर डीसी वर्मा ने बताया, मामले में आरोपी की चल व अचल संपत्ति की वित्तीय जांच की गई. जांच के दौरान मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से संबंधित संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की गई. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित अचल संपत्तियों, होटल-कम-रेस्तरां, दुकानों, मोटर वाहन एवं बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि को अस्थायी रूप से फ्रीज/प्रतिबंधित किया गया. इस वित्तीय जांच के दौरान आरोपी की कुल संपत्ति ₹3.32 करोड़ (3,32,32,352.94) पाया गया था.

जिला पुलिस नूरपुर द्वारा इस वित्तीय जांच के आधार पर आरोपी की कुल 3,32,32,352.94 रुपये की सम्पति को फ्रीज कर रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजी गई. सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली द्वारा जिला पुलिस नूरपुर द्वारा की गई वित्तीय जांच को सही मानते हुए. आरोपी द्वारा नशे के अवैध व्यापार से अर्जित की गई सम्पति जिसका मुल्य 3,32,32,352.94 पाया गया है. आदेश संख्या NDPSA/FO/1098/DEL/2026 दिनांक 09.09.26 के माध्यम से इस संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की गई है.

जिला पुलिस नूरपुर ने दिनांक 10.09.26 तक कुल 17 अभियोगों में नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों की 29,95,92,857 रुपये की संपत्ति जब्त करवाई है. इसके साथ ही कुछ अन्य मामले भी सक्षम प्राधिकारी दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है. जिला पुलिस नूरपुर का नशे के कारोबारियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी है.

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