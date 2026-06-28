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हिमाचल में 1.06 किलो चरस के साथ 19 वर्षीय लड़की गिरफ्तार, पुलिस ने HRTC बस से दबोचा

नूरपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कांगड़ा जिले की नूरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक एचआरटीसी बस में सवार 19 वर्षीय लड़की को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार लड़की के बैग से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई है. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

नूरपुर पुलिस जिला की CIA-I टीम इलाके में गश्त और नशे की तस्करी रोकने के लिए अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पालमपुर क्षेत्र की एक युवती एचआरटीसी बस के जरिए चरस लेकर जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जसूर के बौड़ चौक के पास नाकाबंदी की और वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान एचआरटीसी बस नंबर HP-38-C-9974 को रोककर तलाशी ली गई.

बैग से बरामद हुई 1 किलो 6 ग्राम चरस

पुलिस जांच के दौरान बस में सवार युवती के बैग की तलाशी ली गई. बैग से 1 किलो 6 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही चरस को कब्जे में लेकर सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं और सैंपल भी सुरक्षित किए. गिरफ्तार लड़की की पहचान गुनगुन (19) निवासी पालमपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि इस मामले में लड़की के खिलाफ थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.