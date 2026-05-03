चलती बस में चालक को हार्ट अटैक आने से हुआ हादसा, 20 के करीब सवारियां घायल
नूरपुर में चंबा-ऊना निजी बस हादसा: चालक को पड़ा दिल का दौरा, कई यात्री घायल
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 2:44 PM IST
कांगड़ा/नूरपुर: चंबा से उना जा रही एक निजी बस नूरपुर के पास हादसे का शिकार हो गई है, जिसके चलते बस सड़क किनारे पलट गई है. हादसे में कई सवारियों को चोटें आई हैं. गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. कुछ सवारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं.
बताया जा रहा है कि चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ा और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पल गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद नूरपुर पुलिस दल को भी मौके के लिए रवाना किया गया. ये निजी बस सुबह साढ़े बजे चम्बा से वाया नूरपुर होकर ऊना के लिए निकलती है. रास्ते में बस चालक को दिल का दौरा पड़ गया और ये हादसा पेश आया है. गनीमत यह रही कि बस बस पहाड़ी की तरफ नहीं लुढ़की नहीं तो हादसा और भी भयावह हो सकता था और जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था.
घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज
बस में लगभग बीस यात्री सफर कर रहे थे. हादसे के बाद लोगों की चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें नूरपुर नागरिक अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायल यात्रियों सहित बस ड्राइवर को भी उपचार दिया जा रहा है और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. बस में अधिकतर सवारियां जिला चंबा की बताई जा रही हैं. चार लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है. बस बीच सड़क में पलटने से यातायात जाम हो गया. नूरपुर पुलिस ने फौरन ट्रैफिक को डिफेंस रोड की तरफ मोड़कर जाम खुलवाया और यातायात बहाल किया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
वहीं, दूसरी और एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 'सड़क हादसा कैसे हुआ है और बस कैसे पलटी है इसकी जांच पुलिस गहनता के साथ करेगी. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.'
ये भी पढ़ें: कुल्लू में चलती कार पर गिरा पेड़, चार महिला शिक्षकों की मौत, दो टीचर और ड्राइवर घायल