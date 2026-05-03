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चलती बस में चालक को हार्ट अटैक आने से हुआ हादसा, 20 के करीब सवारियां घायल

ऊना में पलटी बस ( ETV Bharat )

कांगड़ा/नूरपुर: चंबा से उना जा रही एक निजी बस नूरपुर के पास हादसे का शिकार हो गई है, जिसके चलते बस सड़क किनारे पलट गई है. हादसे में कई सवारियों को चोटें आई हैं. गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. कुछ सवारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं. बताया जा रहा है कि चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ा और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पल गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद नूरपुर पुलिस दल को भी मौके के लिए रवाना किया गया. ये निजी बस सुबह साढ़े बजे चम्बा से वाया नूरपुर होकर ऊना के लिए निकलती है. रास्ते में बस चालक को दिल का दौरा पड़ गया और ये हादसा पेश आया है. गनीमत यह रही कि बस बस पहाड़ी की तरफ नहीं लुढ़की नहीं तो हादसा और भी भयावह हो सकता था और जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था. सड़क पर पलटी निजी बस (ETV BHARAT)