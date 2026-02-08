ETV Bharat / state

देहरादून में मेडिकल स्टोर और फर्मों पर मिली तमाम अनियमितताएं, लिया ये एक्शन

देहरादून: राजधानी देहरादून में सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से ड्रग विभाग ने अभियान चलाया. इस अभियान के तहत ड्रग विभाग की टीम की तरफ से देहरादून के मेडिकल स्टोरों और थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई. जहां तीन मेडिकल फर्मों पर फैली गंदगी और लापरवाही बरतने पर विधिक कार्रवाई की गई.

ड्रग विभाग की टीम की तरफ से चंदननगर के निकट प्रिंस चौक पर थोक मेडिकल फर्मों का औचक निरीक्षण किया. जहां पर होलसेल मेडिकल स्टोर के लाइसेंस, मियाद पूरी कर चुकी दवाइयों, दावों के रखरखाव और निपटारे की प्रक्रिया, नारकोटिक्स ड्रग के विषय पर जरूरी पूछताछ की गई.आसपास स्थित इन सभी फार्मों का टीम ने निरीक्षण किया और पाया की दवाओं का रखरखाव उचित नहीं है. मेडिकल फार्मा और वेलकम डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ही परिसर में दवाइयां फर्श पर रखी गई पाई गई. जबकि भवन के फर्श व दीवारों में सीलन मिली. दवाइयों की कुछ पेटियों पर फफूंदी लगी हुई पाई गई. जिन्हें टीम की ओर से खोलकर देखा गया तो पेटियों के भीतर रखी दवाइयों में भी सीलन पाई गई.

इसके बाद टीम को निरीक्षण के दौरान तीसरी मंजिल पर भी एक्सपायरी दवाइयां और सर्जिकल ग्लव्स की पेटियां मिली. टीम ने रिकॉर्ड रूम कभी निरीक्षण किया और वहां तैनात कर्मचारियों से जानकारियां ली तो औषधि विभाग की टीम को यह बताया गया कि नारकोटिक्स की दवाइयों का स्टोर में क्रय विक्रय नहीं किया जाता है. निरीक्षण के दौरान एक लेब के स्टोर पर भी कुछ दवाइयां बाहर पड़ी मिली, जिस पर सीधी धूप पड़ रही थी. इस दौरान तीनों परिसरों से दवाओं के आठ नमूने जब्त किए गए और स्टोर में साफ सफाई रखने और दवाइयों को व्यवस्थित रूप से रखने के निर्देश दिए गए.