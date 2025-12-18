ETV Bharat / state

गोरखपुर मंडल में एक साल में यूपी बोर्ड के छात्रों की संख्या एक लाख घटी, परीक्षा केंद्र भी हुए कम, जानिए क्या है वजह

साल दर साल यूपी बोर्ड में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है. जबकि सीबीएससी के स्कूलों की डिमांड बढ़ी है.

यूपी बोर्ड की अपेक्षा लोग सीबीएससी स्कूलों पर फोकस कर रहे हैं.
यूपी बोर्ड की अपेक्षा लोग सीबीएससी स्कूलों पर फोकस कर रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 9:26 PM IST

3 Min Read
गोरखपुर : यूपी बोर्ड के साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा फरवरी माह से शुरू होने जा रही है. इसके लिए केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है. वहीं यूपी बोर्ड के छात्रों को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. गोरखपुर मंडल के चार जिलों में साल दर साल यूपी बोर्ड में छात्रों की संख्या कम हो रही है. जबकि सीबीएसई स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है.

वर्ष 2024- 25 बोर्ड परीक्षा की बात करें तो गोरखपुर में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 141809 बच्चों ने परीक्षा दी थी. जबकि वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर 131578 हो गई है. मतलब करीब 10000 छात्र सिर्फ गोरखपुर जिले में बोर्ड परीक्षा में कम हुए हैं. यही हाल मंडल के देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर जिले में भी है.

वर्ष 2024 25 में मंडल में कुल 610 केंद्र बनाए गए थे, वहीं इस बार कुल 578 केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. गोरखपुर मंडल में कुल परीक्षार्थियों की संख्या इस बार 426156 है, जबकि वर्ष 2024-25 में यह संख्या 455490 थी.

गोरखपुर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से अभिभावकों को प्रभावित करता है. जिसकी वजह से वह सीबीएसई स्कूलों की तरफ देखते हैं. वहां बिल्डिंग पहले तैयार होती है, मान्यता बाद में लिया जाता है. जबकि यूपी बोर्ड के साथ ऐसा नहीं है. इस बार बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगी.

माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि दुबे ने कहा, यूपी बोर्ड में घटती छात्रों की संख्या के लिए प्रदेश सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं. कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना चाहता है जहां का भवन और शिक्षक अच्छा हो. मौजूदा दौर में सरकारी स्कूल जो 5000 से अधिक की संख्या में हैं उनका ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. जो स्ववित्तपोषित स्कूल हैं वहां न तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले शिक्षक. ऐसे में कैसे कोई अभिभावक अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजेगा.

उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठन सरकार को सुझाव देता रहता है, लेकिन सरकार उस पर अमल ही नहीं करती. सरकार यहां के शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा कई और कार्य में लगा देती है.

आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. विशाल त्रिपाठी कहते हैं की सीबीएससी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रैक्टिस पेपर, मॉडल टेस्ट से तैयारी कराई जा रही है. साथ ही अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर उनके पाठ्यक्रम को दोहराया जा रहा है, जिससे बच्चा आत्मविश्वास से पूर्ण हो. बेहतर माहौल और शिक्षा के लिए लोग सीबीएससी वाले स्कूलों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

GORAKHPUR NEWS

