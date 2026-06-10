रांची में ट्रैफिक सिग्नल लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी, स्मार्ट सिटी को भेजा गया प्रस्ताव

रांची में ट्रैफिक सिग्नल लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी, स्मार्ट सिटी को भेजा गया प्रस्ताव
रांची में यातायात समस्या को दूर करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लाइटों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
Published : June 10, 2026 at 7:35 AM IST
रांची: राजधानी में ट्रैफिक सिग्नल की संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है. इसके लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने स्मार्ट सिटी को प्रस्ताव भेजा है.
इन स्थानों पर लगेगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट
रांची शहर में वाहनों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से सुचारू यातायात में भी समस्या खड़ी हो रही है और मानव बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है. ऐसे में यातायात समस्या को देखते हुए रांची के कांटाटोली समेत 25 नए स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.
इन सिग्नल लाइटों के लगने से शहर में यातायात नियंत्रण और अधिक प्रभावी होगा तथा लोगों को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है. रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न व्यस्त और दुर्घटना संभावित चौराहों का सर्वेक्षण कर नए सिग्नल लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव स्मार्ट सिटी परियोजना को भेज दिया गया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी चिन्हित स्थानों पर सिग्नल लाइट लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा.
कांटाटोली सहित कई व्यस्त चौक शामिल
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है, उनमें कांटाटोली क्षेत्र प्रमुख है. इसके अलावा शहर के अन्य व्यस्त मार्गों और चौराहों को भी सूची में शामिल किया गया है, जहां प्रतिदिन भारी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है. इन स्थानों पर सिग्नल नहीं होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है.
अभी 40 स्थानों पर हैं सिग्नल लाइट
वर्तमान में रांची शहर में करीब 40 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगी हुई हैं, जिनके माध्यम से यातायात का संचालन किया जा रहा है, हालांकि शहर के विस्तार और वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सिग्नलों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए नए स्थानों का चयन किया गया है. वहीं, शहर के कई चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल लाइट खराब है, जिससे मैनुअल ही ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है.
जाम और दुर्घटनाओं में आएगी कमी
रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजा गया है. प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद कांटाटोली के अलावा अन्य जगहों को चिन्हित किया जाएगा, ताकि लाइट लगायी जा सके. नए ट्रैफिक सिग्नल लगने से प्रमुख चौराहों पर वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी. इससे जाम की समस्या कम होने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है. ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि सिग्नल व्यवस्था मजबूत होने से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों दोनों को लाभ मिलेगा.
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