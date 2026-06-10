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रांची में ट्रैफिक सिग्नल लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी, स्मार्ट सिटी को भेजा गया प्रस्ताव

रांची: राजधानी में ट्रैफिक सिग्नल की संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है. इसके लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने स्मार्ट सिटी को प्रस्ताव भेजा है.

इन स्थानों पर लगेगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट

रांची शहर में वाहनों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से सुचारू यातायात में भी समस्या खड़ी हो रही है और मानव बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है. ऐसे में यातायात समस्या को देखते हुए रांची के कांटाटोली समेत 25 नए स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

इन सिग्नल लाइटों के लगने से शहर में यातायात नियंत्रण और अधिक प्रभावी होगा तथा लोगों को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है. रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न व्यस्त और दुर्घटना संभावित चौराहों का सर्वेक्षण कर नए सिग्नल लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव स्मार्ट सिटी परियोजना को भेज दिया गया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी चिन्हित स्थानों पर सिग्नल लाइट लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा.

कांटाटोली सहित कई व्यस्त चौक शामिल

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है, उनमें कांटाटोली क्षेत्र प्रमुख है. इसके अलावा शहर के अन्य व्यस्त मार्गों और चौराहों को भी सूची में शामिल किया गया है, जहां प्रतिदिन भारी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है. इन स्थानों पर सिग्नल नहीं होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है.

अभी 40 स्थानों पर हैं सिग्नल लाइट