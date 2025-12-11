दिसंबर में बदला देवघर शहर का नजारा, हर तरफ सफेद टोपी पहने दिख रहे लोग, जानें वजह
देवघर शहर में इन दिनों सिर पर सफेद टोपी पहने लोग देखे जा रहे हैं. भारी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से बाबाधाम पहुंचे हैं.
देवघर:बाबा नगरी देवघर पूरे देश में एक धार्मिक स्थान के रूप में जाना जाता है. देशभर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है. इस कारण यहां सालोंभर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है. इसके अलावा देवघर में रिखिया आश्रम, सत्संग आश्रम सहित कई ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर हैं, जिसे देखने के लिए पूरे देश-दुनिया से लोग बाबाधाम पहुंचते हैं.
देवघर में तो ऐसे तो सालों भर श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों देवघर में देखने को मिल रहा है. सिर पर सफेद टोपी पहने लोगों का जत्था शहर में हर तरफ दिख रहा है.
ठंड के बावजूद भी बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं. खासकर छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है. क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से हजारों लोग यहां घूमने आ रहे हैं.
सबसे ज्यादा सैलानी छत्तीसगढ़ से पहुंचे
यात्रियों का जत्था लेकर देवघर पहुंचे अमन सैनी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पहले खेप में करीब साढ़े आठ सौ लोग देवघर आए हैं और यह निरंतर चलता रहता है. इस योजना के तहत जो बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें मुफ्त में तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया जाता है. जिसमें सबसे मुख्य देवघर और बासुकीनाथ को रखा गया है.
प्रशासन और नगर निगम ने की खास तैयारी
वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और निगम की तरफ से भी व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा रहा है. सभी होटलों और धर्मशालाओं में यात्रियों की सुख-सुविधा और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है. क्योंकि देवघर एक पर्यटन क्षेत्र है और यहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. जिसका लाभ कहीं ना कहीं राजस्व के रूप में जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भी होता है.
गौरतलब है कि ठंड के मौसम में देवघर के नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ जैसे इलाकों में घूमने का एक अलग ही आनंद है. ऐसे में दिसंबर और जनवरी का महीना मानो देवघरवासियों का नहीं, बल्कि पूरे देश से आए लोगों का हो जाता है.
