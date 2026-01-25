ETV Bharat / state

बर्फबारी के बाद सरोवर नगरी में बढ़ी सैलानियों की आमद, जमकर उठा रहे मौसम का लुत्फ

नैनीताल में बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. सैलानियों की आमद बढ़ने से होटल व्यवसायियों के खिले चेहरे.

Nainital heavy snowfall
नैनीताल में बर्फबारी का लुत्फ उठाते सैलानी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 25, 2026 at 8:50 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद सैलानियों की आमद बढ़ गई है. नैनीताल में हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना बना हुआ है. सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सरोवर नगरी का रुख कर रहे हैं. यहां पहुंचक सैलानी तमाम हिल स्टेशनों में पड़ी बर्फ से खेलते दिखाई दे रहे हैं. पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं और उन्हें अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है.

गौर हो कि लंबे इंतजार के बाद बीते दिनों उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर हुई भारी बर्फबारी के बाद देशभर से सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है. यही नहीं बर्फबारी ने पर्यटन कारोबार को भी पंख लगा दिए हैं.तमाम हिल स्टेशनों में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बढ़ती आमद ने चहल-पहल को खूब बढ़ा दिया है.वहीं नैनीताल में साल की पहली बर्फबारी के बाद सरोवर नगरी नैनीताल बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है. नैनीताल का हिमालय दर्शन,चाइना पीक समेत आसपास की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है.

नैनीताल में सैलानियों की बढ़ी आमद (Video-ETV Bharat)

नैनीताल के मुक्तेश्वर, धारी, ओखल कांडा क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई है. पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद अब पर्यटक नैनीताल समेत आसपास के इन पहाड़ी क्षेत्र का दीदार करने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं. नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना उन्हें बर्फ देखकर बेहद अच्छा लग रहा है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नैनीताल में उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी.

कानपुर से नैनीताल घूमने पहुंची महिला पर्यटक का कहना है उन्होंने इससे पहले बर्फबारी नहीं देखी और उन्हें नैनीताल में इस बार बर्फबारी देखने का मौका मिला है, उन्हें नैनीताल आकर बहुत अच्छा लग रहा है. उनका मन था कि और लाइव बर्फबारी देखे मगर लाइव बर्फ गिरते नहीं देखा.सुबह से ही सैलानियों का नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर पहुंचना शुरू हो गया था, जो लगातार जारी है. पूरे पर्यटक स्थल सैलानियों से भरे हुए हैं. सैलानी यहां परिवार के संग पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की बढ़ती आमद से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं और उन्हें अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है. वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना जताई जा रही है.

