बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ औली, प्रकृति के नजारों का सैलानी उठा रहे लुत्फ

चमोली औली में बर्फबारी के बाद पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं. जिसके बाद सैलानी यहां पहुंच रहे हैं.

Auli Tourist Place
औली में बढ़ी सैलानियों की आमद (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 30, 2026 at 12:14 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 12:22 PM IST

चमोली: बर्फबारी के बाद औली पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है. बर्फबारी के बाद औली की वादियां बेहद खूबसूरत हो गई हैं. चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है,जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं. पर्यटक यहां बर्फ में स्कीइंग सीख रहे हैं और प्रकृति के सुंदर नजारे का भरपूर आनंद ले रहे हैं.

औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद यहां के नजारों में चार चांद लग गए हैं. पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो बर्फ का आनंद लेने के लिए यहां पहुंचे हैं. कोई स्कीइंग कर रहा है, तो कोई बर्फ में खेलने का आनंद ले रहा है. बर्फबारी के बीच औली की वादियां और भी सुंदर हो गई हैं और यहां का नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है. पर्यटकों का कहना है कि वे यहां की बर्फ में स्कीइंग सीखकर बहुत ही खुश हैं और यहां का आनंद ले रहे हैं.

मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. जिससे औली की खूबसूरती और बढ़ जाएगी. मौसम विभाग के बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है. सड़क मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी तैनात की गई हैं. बता दें कि बर्फबारी के बाद औली में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कई राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. जिससे पर्यटन व्यवसाय और होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं.

स्कीइंग के लिए जाने जाना वाला हिम क्रीड़ा स्थल औली इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं दिखाई दे रही है. चटक धूप खिलने के साथ ही यहां की खूबसूरती पर चार चांद लग रहे हैं. हालांकि एक बार फिर मौसम बदलना शुरू हो गया है. औली के स्कीइंग स्लोप पर भारी पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है. बर्फबारी हुई तो औली में पर्यटकों की आमद और बढ़ जाएगी. लेकिन सड़क मार्ग पूरी तरह न खुलने से जाम और सैलानी समय पर औली नहीं पहुंच पा रहे हैं.

जोशीमठ से 4 किलोमीटर दूर सुनील से ही औली तक सड़क पर बर्फ पर पाले की परत जमने के कारण जगह जगह जाम और गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है. हालांकि प्रशासन द्वारा बर्फबारी सड़क मार्ग खोलने की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई. वहीं एक बार फिर से मौसम के करवट बदलने के आसार नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने भी आने वाली 31 जनवरी और 1 फरवरी को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है.

चमोली औली बर्फबारी
चमोली औली पर्यटक स्थल
CHAMOLI LATEST NEWS
CHAMOLI AULI SNOWFALL
CHAMOLI AULI TOURIST PLACE

