बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ औली, प्रकृति के नजारों का सैलानी उठा रहे लुत्फ

चमोली: बर्फबारी के बाद औली पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है. बर्फबारी के बाद औली की वादियां बेहद खूबसूरत हो गई हैं. चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है,जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं. पर्यटक यहां बर्फ में स्कीइंग सीख रहे हैं और प्रकृति के सुंदर नजारे का भरपूर आनंद ले रहे हैं.

औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद यहां के नजारों में चार चांद लग गए हैं. पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो बर्फ का आनंद लेने के लिए यहां पहुंचे हैं. कोई स्कीइंग कर रहा है, तो कोई बर्फ में खेलने का आनंद ले रहा है. बर्फबारी के बीच औली की वादियां और भी सुंदर हो गई हैं और यहां का नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है. पर्यटकों का कहना है कि वे यहां की बर्फ में स्कीइंग सीखकर बहुत ही खुश हैं और यहां का आनंद ले रहे हैं.

मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. जिससे औली की खूबसूरती और बढ़ जाएगी. मौसम विभाग के बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है. सड़क मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी तैनात की गई हैं. बता दें कि बर्फबारी के बाद औली में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कई राज्यों से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. जिससे पर्यटन व्यवसाय और होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं.