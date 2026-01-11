ETV Bharat / state

डीग किले में एंट्री फीस लागू होते ही घटे पर्यटक, 7 दिन में एक भी विदेशी टूरिस्ट नहीं पहुंचा

डीग : शहर के ऐतिहासिक किले को देखने प्रतिदिन बड़ी संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक पहुंचते रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2026 से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान, जयपुर की ओर से प्रवेश शुल्क लागू किए जाने के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है. विभाग की ओर से किले के मुख्य द्वार पर शुल्क संबंधी बैनर भी लगाया गया है. टिकट खिड़की पर तैनात कनिष्ठ सहायक सोनू सिंह ने बताया कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2026 तक कुल 895 पर्यटक किला देखने पहुंचे, जिनमें एक भी विदेशी पर्यटक शामिल नहीं था. इस अवधि में कुल ₹36,650 की आय हुई.

पर्यटकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी : टिकट लगाए जाने को लेकर पर्यटकों में असंतोष देखने को मिल रहा है. निकटवर्ती गांव पान्होरी निवासी रोहिताश अपने तीन मित्रों के साथ किला देखने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि किले के अंदर पर्यटकों के लिए कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में टिकट लगाना अनुचित है. स्थानीय निवासी प्रदीप शर्मा ने भी विरोध जताते हुए कहा कि डीग का प्रसिद्ध महल मात्र ₹20 में देखा जा सकता है, जबकि किले के लिए ₹50 शुल्क लिया जा रहा है. उन्होंने सरकार से टिकट व्यवस्था समाप्त करने या शुल्क कम करने की मांग की है. शर्मा के अनुसार, टिकट लागू होने के बाद से पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है.

पढ़ें. केवलादेव पार्क के साइलेंस जोन में वाहनों की एंट्री पर रोक, कर्मचारी भी साइकिल से करेंगे गश्त