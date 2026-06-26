NEET से RE-NEET में कम हो गए ढाई लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, महज 87.75% यानी 20 लाख ने दी परीक्षा
री-नीट यूजी की परीक्षा करीब 20 लाख विद्यार्थियों ने दी है. जबकि परीक्षा के लिए 22.79 लाख विद्यार्थियों रजिस्ट्रेशन करवाया था.
Published : June 26, 2026 at 7:52 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की निर्देश दिए थे. जिसके बाद 21 जून को परीक्षा दोबारा आयोजित हुई थी. इसके संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें बताया है कि 20 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि परीक्षा के लिए 22.79 लाख विद्यार्थियों रजिस्ट्रेशन करवाया था. जब 3 मई का आयोजित हुई नीट यूजी में 22.05 विद्यार्थियों ने दी थी. तकरीबन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ढाई लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में कम हो गए है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि री-नीट यूजी में 87.75 प्रतिशत स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है. ऐसे में साफ है कि 2.79 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, यानि 12.25 फीसदी विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं. जबकि 3 मई को नीट यूजी में नीट में 96.72 फीसदी 2205035 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी. री-नीट यूजी में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या बीते 5 एग्जाम में सर्वाधिक है, यानी साल 2021 से 2026 तक सबसे ज्यादा अनुपस्थिति रही है.
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उपस्थिति प्रतिशत में गिरावट जांच का विषय : देव शर्मा ने बताया कि साल 2022 को छोड़ दिया जाए तो पिछले 5 साल में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने वाले कैंडिडेट का उपस्थिति प्रतिशत 95 फीसदी से अधिक ही रहा है, यानी 2021, 2023, 2024 व 2025 में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले महज 5 फीसदी विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी. जबकि साल 2022 में भी उपस्थित प्रतिशत 94.23 फीसदी था. ऐसे में 2026 में नीट में 96.72 फीसदी रहा, लेकिन री-नीट में उपस्थिति प्रतिशत का 87.75 फीसदी रहना जांच का विषय है. क्या ऐसा तो नहीं है कि सख्ती के डर से कई संदिग्ध विद्यार्थी री-नीट यूजी 2026 में शामिल नहीं हुए हों ?
यह रहा है नीट व री-नीट यूजी 2026 की कैलकुलेशन :
|कुल रजिस्ट्रेशन
|22,79,743
|लड़कियां
|58% (13,32,928)
|लड़के
|42% (9,46,815)
|पहली परीक्षा में उपस्थित
|96.72% (22,05,035)
|दूसरी परीक्षा में तकरीबन उपस्थित
|87.75% (20 लाख)
कम हो गया है एमबीबीएस सीट के लिए कंपटीशन : परीक्षा देने वाले स्टूडेंट की बात की जाए तो 20 लाख संख्या आ रही है, जबकि साल 2023 से 2025 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख से ज्यादा रही है. जबकि इन सालों में एमबीबीएस की सीट भी कम थी. साल 2026 में एमबीबीएस की सीट पर गई, जबकि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है. इसीलिए री-नीट यूजी में एमबीबीएस सीट के लिए स्टूडेंट के बीच कंपटीशन भी कम हुआ है.
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देश में 823 मेडिकल कॉलेज में 129630 एमबीबीएस सीट वर्तमान में हैं. ऐसे में जहां रजिस्टर्ड कैंडीडेट्स की संख्या से ही है, कंपटीशन 18 बच्चों के बीच था अब 15 के नीचे रह गया है. जबकि देश में सरकारी एमबीबीएस सीट की बात की जाए तो 450 कॉलेज में 63160 है. सभी विद्यार्थी ने सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि फीस कम होती है. रजिस्ट्रेशन के आधार पर 38 विद्यार्थियों के बीच यह कंपटीशन था, अब घटकर 32 के बीच रह गया है.
साल 2026 की सीट गणना :
- सीट मैट्रिक्स के अनुसार, देश के 450 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 63160 सीटें.
- देश में प्राइवेट व डीम्ड मेडिकल कॉलेज 373 हैं, जिनमें 66443 सीटें.
- दोनों को मिलाकर देश में 823 मेडिकल कॉलेज और 129603 एमबीबीएस सीटें.