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NEET से RE-NEET में कम हो गए ढाई लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, महज 87.75% यानी 20 लाख ने दी परीक्षा

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की निर्देश दिए थे. जिसके बाद 21 जून को परीक्षा दोबारा आयोजित हुई थी. इसके संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें बताया है कि 20 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि परीक्षा के लिए 22.79 लाख विद्यार्थियों रजिस्ट्रेशन करवाया था. जब 3 मई का आयोजित हुई नीट यूजी में 22.05 विद्यार्थियों ने दी थी. तकरीबन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ढाई लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में कम हो गए है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि री-नीट यूजी में 87.75 प्रतिशत स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है. ऐसे में साफ है कि 2.79 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, यानि 12.25 फीसदी विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं. जबकि 3 मई को नीट यूजी में नीट में 96.72 फीसदी 2205035 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी. री-नीट यूजी में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या बीते 5 एग्जाम में सर्वाधिक है, यानी साल 2021 से 2026 तक सबसे ज्यादा अनुपस्थिति रही है.

नीट यूजी परीक्षा में बीते 7 सालों का रिकॉर्ड (ETV Bharat GFX)

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उपस्थिति प्रतिशत में गिरावट जांच का विषय : देव शर्मा ने बताया कि साल 2022 को छोड़ दिया जाए तो पिछले 5 साल में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शामिल होने वाले कैंडिडेट का उपस्थिति प्रतिशत 95 फीसदी से अधिक ही रहा है, यानी 2021, 2023, 2024 व 2025 में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले महज 5 फीसदी विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी. जबकि साल 2022 में भी उपस्थित प्रतिशत 94.23 फीसदी था. ऐसे में 2026 में नीट में 96.72 फीसदी रहा, लेकिन री-नीट में उपस्थिति प्रतिशत का 87.75 फीसदी रहना जांच का विषय है. क्या ऐसा तो नहीं है कि सख्ती के डर से कई संदिग्ध विद्यार्थी री-नीट यूजी 2026 में शामिल नहीं हुए हों ?