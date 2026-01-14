ETV Bharat / state

मेरठ और गौतमबुद्धनगर में POSPK के बढ़ेंगे स्लॉट्स, पासपोर्ट के लिए खत्म होगा लंबा इंतजार

गाजियाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के पासपोर्ट के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं. इसी कार्यालय से पासपोर्ट जारी होते हैं.

पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र
पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र
नई दिल्ली/गाजियाबाद: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के पासपोर्ट के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं. इसी कार्यालय से पासपोर्ट जारी होते हैं. गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मथुरा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हाथरस, बागपत अलीगढ़ और आगरा के पासपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद से जारी किए जाते हैं.

साल 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से 3 लाख 55 हजार 094 पासपोर्ट और 11308 पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किए गए. साथ ही गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ से सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए. बढ़ते आवेदन की संख्या को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में POPSK (Post Office Passport Seva Kendra) के विस्तार की कवायद शुरू की गई है.

अनुज स्वरूप, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

मिली जानकारी के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र गौतम बुद्ध नगर में प्रतिदिन 80 अपॉइंटमेंट स्टॉल जारी किये जाते हैं. जबकि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मेरठ में प्रतिदिन 100 अपॉइंट स्लॉट्स जारी किए जाते हैं. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद की तरफ से मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में संचालित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स से समन्वय स्थापित कर बड़ी जगह को चिह्नित किया गया है. मौजूदा समय में दोनों जगह दो काउंटर संचालित है. बड़ी जगह उपलब्ध होने के बाद दोनों POPSK में दो तीन किया जाएगा. माना जा रहा है काउंटर उपलब्ध होने के बाद तकरीबन तीस प्रतिशत अपॉइंट स्लॉट्स की संख्या में इजाफा होगा.

मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट स्लॉट में इजाफा होने के बाद आवेदकों को आवेदन करने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) के मुताबिक, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है. निरीक्षण के दौरान आ रही समस्याओं का निस्तारण किया जाता है. POPSK पर सेवाओं का विस्तार करने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा विभिन्न जिलों में संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केदो में आवेदकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए समय-समय पर "पासपोर्ट मेला" का आयोजन किया जाता है. आवेदकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं अत्यधिक सुलभ रूप से प्राप्त हो सके इसके लिए कार्मिकों को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. साल 2025 में 33 शनिवारों को अतिरिक्त कार्य दिवस के रूप में कार्यालय विशेष रूप से खोला गया, ताकि आवेदकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं समय पर प्रदान की जा सके.

