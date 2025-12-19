ETV Bharat / state

कौन है हिमाचल का सबसे अधिक स्कूल कॉलेज वाला जिला, देवभूमि में इतने शिक्षण संस्थान हो रहे संचालित

कौन है हिमाचल का सबसे अधिक स्कूल कॉलेज वाला जिला ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उच्चतर शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम मामला सदन में उठा था. पच्छाद से बीजेपी विधायक रीना कश्यप ने सरकार से पूछा था कि हिमाचल में सरकारी, निजी क्षेत्रों में संचालित कॉलेज, संस्कृत कॉलेज और स्कूलों की संख्या कितनी है.

सरकार ने अपने लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 134 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें GCTE धर्मशाला भी शामिल है, निजी क्षेत्र में 44 महाविद्यालय संचालित हैं. इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में 09 और निजी क्षेत्र में 15 संस्कृत महाविद्यालय कार्यरत हैं. राज्य में कुल 72 शिक्षा स्नातक (B.Ed.) महाविद्यालय हैं, जिनमें 01 सरकारी और 71 निजी हैं. वहीं, प्रदेश में कुल 17,556 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 14,369 सरकारी और 3,187 निजी विद्यालय शामिल हैं.

जिलावार महाविद्यालयों की स्थिति