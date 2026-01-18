ETV Bharat / state

कोसी बैराज की शोभा बढ़ा रहे विदेशी परिंदे, सुर्खाब की संख्या में इजाफा, इन पक्षियों ने मोड़ा 'मुंह'

रामनगर: वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. हर साल सर्दियों में प्रवास पर आने वाले सुर्खाब (Ruddy Shelduck) पक्षियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कॉर्बेट लैंडस्केप से होकर बहने वाली कोसी नदी और विशेष रूप से कोसी बैराज, रामनगर क्षेत्र में इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी ने इलाके की शोभा बढ़ा दी है.

उत्तराखंड में एशियन वाटर बर्ड सेंसस (AWC) 2026 का आयोजन 18 जनवरी 2026 को कोसी बैराज रामनगर (नैनीताल) में हुआ. यह सिटीजन साइंस अभियान वैश्विक स्तर पर होने वाले इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस (IWC) का हिस्सा है. इस साल यह अभियान 40वें एशियन वाटर बर्ड सेंसस और 60वें इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के रूप में मनाया गया. इस गणना में पक्षी प्रेमियों, छात्रों, स्वयंसेवकों और वन विभाग के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की.

आज सुबह तड़के शुरू हुई इस गणना के तहत उत्तराखंड के नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों के आसपास रहने वाले स्थानीय और प्रवासी जलीय पक्षियों की गिनती की गई. इसी कड़ी में कॉर्बेट लैंडस्केप की महत्वपूर्ण नदी कोसी में भी पक्षियों की पहचान और संख्या दर्ज की गई. यह वार्षिक सर्वेक्षण न केवल प्रवासी पक्षियों की स्थिति जानने के लिए अहम है, बल्कि इससे ये भी आकलन किया जाता है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां पक्षियों के अनुकूल हैं या नहीं? उनके संरक्षण के लिए किन कदमों की आवश्यकता है?