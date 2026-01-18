ETV Bharat / state

कोसी बैराज की शोभा बढ़ा रहे विदेशी परिंदे, सुर्खाब की संख्या में इजाफा, इन पक्षियों ने मोड़ा 'मुंह'

रामनगर के जलाशयों और गंगा तटों पर प्रवासी पक्षियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है.कोसी बैराज में सुर्खाब पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

Ruddy Shelduck Birds in Nainital
रामनगर के कोसी बैराज में सुर्खाब पक्षियां (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 18, 2026 at 3:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. हर साल सर्दियों में प्रवास पर आने वाले सुर्खाब (Ruddy Shelduck) पक्षियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कॉर्बेट लैंडस्केप से होकर बहने वाली कोसी नदी और विशेष रूप से कोसी बैराज, रामनगर क्षेत्र में इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी ने इलाके की शोभा बढ़ा दी है.

उत्तराखंड में एशियन वाटर बर्ड सेंसस (AWC) 2026 का आयोजन 18 जनवरी 2026 को कोसी बैराज रामनगर (नैनीताल) में हुआ. यह सिटीजन साइंस अभियान वैश्विक स्तर पर होने वाले इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस (IWC) का हिस्सा है. इस साल यह अभियान 40वें एशियन वाटर बर्ड सेंसस और 60वें इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के रूप में मनाया गया. इस गणना में पक्षी प्रेमियों, छात्रों, स्वयंसेवकों और वन विभाग के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की.

आज सुबह तड़के शुरू हुई इस गणना के तहत उत्तराखंड के नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों के आसपास रहने वाले स्थानीय और प्रवासी जलीय पक्षियों की गिनती की गई. इसी कड़ी में कॉर्बेट लैंडस्केप की महत्वपूर्ण नदी कोसी में भी पक्षियों की पहचान और संख्या दर्ज की गई. यह वार्षिक सर्वेक्षण न केवल प्रवासी पक्षियों की स्थिति जानने के लिए अहम है, बल्कि इससे ये भी आकलन किया जाता है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां पक्षियों के अनुकूल हैं या नहीं? उनके संरक्षण के लिए किन कदमों की आवश्यकता है?

Ruddy Shelduck Birds in Nainital
कॉर्बेट से लगते जलाशयों में प्रवासी पक्षी (फोटो- ETV Bharat GFX)

"मैं हर साल इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेता हूं. इस बार सुर्खाब (रूडी शेलडक) की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है. साल 2025 की गणना में जहां 422 रूडी शेलडक दर्ज किए गए थे तो वहीं 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 486 पहुंच गई है. हालांकि, कुछ अन्य प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी भी देखी गई है."- दीप मलकानी, पक्षी प्रेमी एवं एशियन वाटर बर्ड सेंसस में शामिल विशेषज्ञ

एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के तहत रामनगर के आंकड़े-

  • सुर्खाब (Ruddy Shelduck) की बात करें तो साल 2025 में 422 दर्ज किए गए थे. जो साल 2026 में बढ़कर 486 पहुंच गई है.
  • ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट (Black-Winged Stilt) की बात करें तो साल 2025 में 15 रिकॉर्ड किए गए थे. जबकि, साल 2026 में 10 दर्ज हुए हैं.
  • कॉमन सैंडपाइपर (Common Sandpiper) की बात करें तो साल 2025 में 2 रिकॉर्ड किए गए थे. जबकि, साल 2026 में 1 ही नजर आया है.
  • कॉमन ग्रीनशेंक (Common Greenshank) की बात करें तो साल 2025 में 2 रिकॉर्ड किए गए थे. जबकि, साल 2026 में 1 ही दर्ज हुआ है.
  • वूली नेक्ड स्टॉर्क (Woolly-Necked Stork) की बात करें तो साल 2025 में 2 रिकॉर्ड किए गए थे. जबकि, साल 2026 में 1 ही नजर आया है.
  • लिटिल कार्मोरेंट (Little Cormorant) की बात करें तो साल 2025 में 53 रिकॉर्ड किए गए थे. जबकि, साल 2026 में घटकर 25 रह गई.
  • ग्रेट कार्मोरेंट (Great Cormorant) की संख्या 2025 में 36 से बढ़कर 2026 में 40 हो गई है.
  • लिटिल इग्रेट (Little Egret) की संख्या में मामूली गिरावट दर्ज हुई है, जो 15 से घटकर 14 दर्ज की गई है.

पक्षी प्रेमी दीप मलकानी का कहना है कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कोसी नदी और आसपास का क्षेत्र जल पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं सुरक्षित आवास बना हुआ है. यह गणना दोपहर 2 बजे तक संपन्न हुई, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए यह राहत और खुशी की बात रही कि सुर्खाब पक्षियों की संख्या में इजाफा हुआ है. इस गणना में पक्षी विशेषज्ञ महेंद्र सिंह पंवार, दीप मेलकानी, हिमांशु तिरुवा, नितिन खाती, राजेंद्र कुमार, दीपक कुमार समेत तमाम लोग शामिल हुए.

Ruddy Shelduck Birds in Nainital
रामनगर में सुर्खाब (फोटो- ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ASIAN WATERBIRD CENSUS 2026
MIGRATORY BIRDS IN NAINITAL
रामनगर कोसी बैराज सुर्खाब पक्षी
नैनीताल प्रवासी पक्षी गणना
RUDDY SHELDUCK BIRD IN RAMNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.