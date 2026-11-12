Special: झारखंड में सड़क हादसों में 6.40 फीसदी की बढ़ोतरी, नौ महीने में 3550 लोगों की मौत
झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं का लगातार बढ़ता ग्राफ चिंताजनक है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 12, 2026 at 8:03 PM IST
रांचीः झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार चिंता बढ़ा रहा है. सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या, तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही के कारण हादसों में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. झारखंड पुलिस मुख्यालय के सड़क सुरक्षा प्रभाग (Road Safety Division) की ओर से जारी जिलेवार तुलनात्मक रिपोर्ट में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है.
मौत का आंकड़ा बढ़ा
रिपोर्ट में जनवरी से सितंबर 2026 तक के आंकड़ों की तुलना वर्ष 2025 की इसी अवधि से की गई है. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में राज्य में कुल 4556 सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में 3550 लोगों की मौत हुई, जबकि 2971 लोग घायल हुए. वहीं, वर्ष 2025 की इसी अवधि में 4282 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं. इनमें 3409 लोगों की मौत हुई और 2728 लोग घायल हुए थे.
इस तरह एक साल के भीतर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 274 की बढ़ोतरी हुई है. हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या 141 बढ़ गई, जबकि घायलों की संख्या में 243 का इजाफा हुआ है. आंकड़ों को प्रतिशत में समझें तो सड़क दुर्घटनाओं में 6.40 प्रतिशत, मौतों में 4.14 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 8.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यानी दुर्घटनाओं के साथ-साथ हादसों में घायल होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है.
नौ महीने में हर दिन औसतन 17 लोगों की मौत
अगर इन आंकड़ों को रोजाना के हिसाब से समझें तो स्थिति और गंभीर नजर आती है. 273 दिनों की अवधि में 3550 लोगों की मौत हुई. इसका मतलब है कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में औसतन हर दिन करीब 13 लोगों की जान गई हो. इसी अवधि में रोजाना औसतन 16 से 17 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. वहीं, हर दिन करीब 11 लोग सड़क हादसों में घायल हुए.
धनबाद में मौतों में 95 की बढ़ोतरी, गढ़वा दूसरे स्थान पर
सड़क हादसों में मौतों के आंकड़े सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं. धनबाद में वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में 173 लोगों की मौत हुई थी. वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 268 हो गई. यानी 95 लोगों की मौत अधिक हुई. गढ़वा में पिछले साल 89 लोगों की जान गई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 133 हो गया. यहां 44 मौतें अधिक हुईं.
जमशेदपुर में मौतों की संख्या 153 से बढ़कर 178 हो गई. रामगढ़ में 145 से बढ़कर 168, हजारीबाग में 233 से बढ़कर 247 और पलामू में 172 से बढ़कर 183 मौतें दर्ज की गईं. गोड्डा में भी मौतों की संख्या 86 से बढ़कर 95 हो गई. हालांकि, कुछ जिलों में स्थिति बेहतर भी हुई है। रांची में 28, खूंटी में 31, सरायकेला में 24, गिरिडीह में 19 और देवघर में पांच मौतें कम हुई हैं.
घायलों की संख्या में भी बड़ा इजाफा
सड़क दुर्घटनाओं में केवल मौतों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, बल्कि घायलों का आंकड़ा भी चिंता बढ़ा रहा है. वर्ष 2026 में राज्य में 2971 लोग घायल हुए, जबकि वर्ष 2025 की इसी अवधि में यह संख्या 2728 थी. गढ़वा में घायलों की संख्या 90 से बढ़कर 149 हो गई. जमशेदपुर में 137 से बढ़कर 186, बोकारो में 92 से बढ़कर 145, गुमला में 76 से बढ़कर 122 और लातेहार में 113 से बढ़कर 168 हो गई. खास बात यह है कि पाकुड़ में घायलों की संख्या 15 से बढ़कर 59 हो गई. संख्या कम होने के बावजूद प्रतिशत के हिसाब से यह करीब 293.33 प्रतिशत की वृद्धि है. गुमला में घायलों की संख्या में 60.53 प्रतिशत और बोकारो में 57.61 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, पलामू में घायलों की संख्या 244 से घटकर 180 और देवघर में 139 से घटकर 88 हो गई है.
ब्लैक स्पॉट की पहचान पर विशेष जोर
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया है. आपको बता दे कि ब्लैक स्पॉट ऐसे सड़क स्थानों को कहा जाता है, जहां बार-बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं या जहां हादसों में लोगों की जान जाने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे स्थानों पर सड़क की बनावट, मोड़, अंधेरा, संकेतक की कमी, तेज रफ्तार और सड़क की अन्य कमियों की जांच जरूरी होती है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट, संवेदनशील स्थान और पहले से चिह्नित दुर्घटना संभावित स्थलों की समीक्षा करें. इन स्थानों पर दुर्घटना रोकने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए. जरूरत के अनुसार चेतावनी बोर्ड, संकेतक, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं.
एंबुलेंस और टू-व्हीकल की तैनाती होगी दुरुस्त
पुलिस मुख्यालय ने सड़क हादसों के बाद घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है. निर्देश में कहा गया है कि दुर्घटना संभावित स्थानों को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस और टू-व्हीकल की तैनाती की समीक्षा की जाए. टो-व्हीकल का काम दुर्घटनाग्रस्त या खराब वाहनों को सड़क से हटाना है, ताकि सड़क पर जाम न लगे और दूसरे वाहन हादसे का शिकार न हों. इसके साथ ही एंबुलेंस की उपलब्धता और उनकी सही जगह पर तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है. दुर्घटना के बाद घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है. कई बार समय पर इलाज नहीं मिलने से घायल व्यक्ति की जान चली जाती है.
सबसे बड़ी चुनौती हादसों पर लगाम लगाना
झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े बता रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभी बहुत काम करने की जरूरत है. एक तरफ रांची में दुर्घटनाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो दूसरी तरफ धनबाद में सबसे अधिक लोगों की जान गई है. गढ़वा में दुर्घटनाओं और मौतों दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में केवल चालान काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा. ब्लैक स्पॉट की पहचान, सड़कों की कमियों को दूर करना, एंबुलेंस की उपलब्धता, तेज रफ्तार पर नियंत्रण और यातायात नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है.
ये भी पढ़ेंः
ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, दोनों की मौके पर मौत
सिमडेगा में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत, देवनदी पुल पर बोलेरो और बाइक की टक्कर से हुई दुर्घटना
साहिबगंज में सड़क दुर्घटना में तीन की मौत, हाइवा और ई-रिक्शा की टक्कर से हुआ हादसा