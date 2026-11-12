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Special: झारखंड में सड़क हादसों में 6.40 फीसदी की बढ़ोतरी, नौ महीने में 3550 लोगों की मौत

रांचीः झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार चिंता बढ़ा रहा है. सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या, तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और लापरवाही के कारण हादसों में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. झारखंड पुलिस मुख्यालय के सड़क सुरक्षा प्रभाग (Road Safety Division) की ओर से जारी जिलेवार तुलनात्मक रिपोर्ट में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है.

रिपोर्ट में जनवरी से सितंबर 2026 तक के आंकड़ों की तुलना वर्ष 2025 की इसी अवधि से की गई है. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में राज्य में कुल 4556 सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में 3550 लोगों की मौत हुई, जबकि 2971 लोग घायल हुए. वहीं, वर्ष 2025 की इसी अवधि में 4282 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं. इनमें 3409 लोगों की मौत हुई और 2728 लोग घायल हुए थे.

सड़क हादसों में मौत और घायलों के आंकड़े (Etv Bharat)

इस तरह एक साल के भीतर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 274 की बढ़ोतरी हुई है. हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या 141 बढ़ गई, जबकि घायलों की संख्या में 243 का इजाफा हुआ है. आंकड़ों को प्रतिशत में समझें तो सड़क दुर्घटनाओं में 6.40 प्रतिशत, मौतों में 4.14 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 8.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. यानी दुर्घटनाओं के साथ-साथ हादसों में घायल होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है.

सड़क हादसों में मौत और घायलों के आंकड़े (Etv Bharat)

नौ महीने में हर दिन औसतन 17 लोगों की मौत

अगर इन आंकड़ों को रोजाना के हिसाब से समझें तो स्थिति और गंभीर नजर आती है. 273 दिनों की अवधि में 3550 लोगों की मौत हुई. इसका मतलब है कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में औसतन हर दिन करीब 13 लोगों की जान गई हो. इसी अवधि में रोजाना औसतन 16 से 17 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. वहीं, हर दिन करीब 11 लोग सड़क हादसों में घायल हुए.

सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है (2)

धनबाद में मौतों में 95 की बढ़ोतरी, गढ़वा दूसरे स्थान पर

सड़क हादसों में मौतों के आंकड़े सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं. धनबाद में वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में 173 लोगों की मौत हुई थी. वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 268 हो गई. यानी 95 लोगों की मौत अधिक हुई. गढ़वा में पिछले साल 89 लोगों की जान गई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 133 हो गया. यहां 44 मौतें अधिक हुईं.

जमशेदपुर में मौतों की संख्या 153 से बढ़कर 178 हो गई. रामगढ़ में 145 से बढ़कर 168, हजारीबाग में 233 से बढ़कर 247 और पलामू में 172 से बढ़कर 183 मौतें दर्ज की गईं. गोड्डा में भी मौतों की संख्या 86 से बढ़कर 95 हो गई. हालांकि, कुछ जिलों में स्थिति बेहतर भी हुई है। रांची में 28, खूंटी में 31, सरायकेला में 24, गिरिडीह में 19 और देवघर में पांच मौतें कम हुई हैं.

एक वाहन जो दुर्घटना का शिकार हो गया (Etv Bharat)

घायलों की संख्या में भी बड़ा इजाफा

सड़क दुर्घटनाओं में केवल मौतों की संख्या ही नहीं बढ़ी है, बल्कि घायलों का आंकड़ा भी चिंता बढ़ा रहा है. वर्ष 2026 में राज्य में 2971 लोग घायल हुए, जबकि वर्ष 2025 की इसी अवधि में यह संख्या 2728 थी. गढ़वा में घायलों की संख्या 90 से बढ़कर 149 हो गई. जमशेदपुर में 137 से बढ़कर 186, बोकारो में 92 से बढ़कर 145, गुमला में 76 से बढ़कर 122 और लातेहार में 113 से बढ़कर 168 हो गई. खास बात यह है कि पाकुड़ में घायलों की संख्या 15 से बढ़कर 59 हो गई. संख्या कम होने के बावजूद प्रतिशत के हिसाब से यह करीब 293.33 प्रतिशत की वृद्धि है. गुमला में घायलों की संख्या में 60.53 प्रतिशत और बोकारो में 57.61 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, पलामू में घायलों की संख्या 244 से घटकर 180 और देवघर में 139 से घटकर 88 हो गई है.