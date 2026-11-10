दिल्ली NCR में प्रदूषण से सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी; जानें क्या बरते सावधानियां
प्रदूषण से अस्पतालों में सांस की तकलीफ-खांसी के मरीज पहुंच रहे हैं. ऐसे में किन कामों को करने से प्रदूषण से बच सकते हैं, जानें..
Published : November 10, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दीपावली बीतने के बाद भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. लगातार खराब होती हवा का सबसे ज्यादा असर सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है. अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सांस संबंधी अन्य शिकायतों के साथ मरीज पहुंच रहे हैं. ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है.
जिला अस्पताल में बढ़ रहे सांस के मरीज
नोएडा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. अशोक कुमार झा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मरीज सांस संबंधी शिकायतें लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं. इनमें सांस लेने में परेशानी और लगातार खांसी की शिकायत वाले मरीज शामिल हैं. मरीजों की स्थिति के अनुसार उन्हें नेबुलाइजर और इनहेलर की सुविधा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बच्चों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रदूषण से विशेष खतरा है. पहले से अस्थमा या सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को इस दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है.
प्रदूषण से बचने के लिए बरतें ये सावधानियां
सीएमएस ने लोगों को सलाह दी कि जब तक प्रदूषण का स्तर सामान्य नहीं होता, तब तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें. जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क लगाएं. इसके अलावा कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर प्रदूषण के असर को कम किया जा सकता है.
- सुबह-शाम की सैर से बचें: प्रदूषण अधिक होने पर खुले में मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और व्यायाम न करें.
- N95 मास्क का इस्तेमाल करें: बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला मास्क पहनें. सामान्य कपड़े का मास्क सूक्ष्म प्रदूषक कणों से पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता.
- बच्चों और बुजुर्गों का रखें ध्यान: उन्हें प्रदूषित वातावरण और सड़क किनारे अधिक समय बिताने से बचाएं.
- घर की खिड़कियां बंद रखें: जब बाहर प्रदूषण अधिक हो तो खिड़की-दरवाजे बंद रखें. हवा की गुणवत्ता बेहतर होने पर खिड़कियां खोलें.
- धूम्रपान से बनाएं दूरी: सिगरेट, बीड़ी और अन्य धुएं से बचें. घर के अंदर भी किसी को धूम्रपान न करने दें.
- दवाइयां समय पर लें: अस्थमा और सांस के मरीज डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनहेलर और अन्य दवाइयों का इस्तेमाल जारी रखें.
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सांस लेने में परेशानी हो तो न करें लापरवाही
डॉक्टरों के मुताबिक, प्रदूषण के दौरान लगातार खांसी, सीने में जकड़न, घरघराहट या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचें. प्रदूषण का असर कम होने तक सतर्कता बरतना ही स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है.
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