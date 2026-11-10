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दिल्ली NCR में प्रदूषण से सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी; जानें क्या बरते सावधानियां

नोएडा-एनसीआर में धुआं और प्रदूषण से सांस की बीमारी के मरीजों में इजाफा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: दीपावली बीतने के बाद भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. लगातार खराब होती हवा का सबसे ज्यादा असर सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है. अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सांस संबंधी अन्य शिकायतों के साथ मरीज पहुंच रहे हैं. ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है.

जिला अस्पताल में बढ़ रहे सांस के मरीज