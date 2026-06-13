ETV Bharat / state

Railways News: गोरखपुर जंक्शन पर बढ़ेगी प्लेटफार्म की संख्या, मिनी ब्रिज भी बनेंगे

गोरखपुर: यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ ट्रेनों का भी दबाव गोरखपुर जंक्शन पर लगातार बढ़ रहा है. करीब 500 करोड़ से इसके नवनिर्माण की प्रकिया भी चल रही है. इस बीच यह तय हुआ है कि प्लेटफार्म की संख्या में इजाफा जरूरी है जो कि 9 से बढ़कर 11 किया जाएगा. इसके अलावा 10 मिनी ब्रिज भी बनेंगे जिससे यातायात सुगम होगा, दुर्घटना रुकेगी. प्लेटफार्म पर जाम की स्थिति इससे खत्म होगी.





ट्रैक क्षमता को दोगुना किया जाएगा: महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर की अध्यक्षता में हुए इस निर्णय की जानकारी मुख्य जन संपर्क अधिकारी सुमित कुमार नें देते हुए बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों को जाने वाली ट्रेनों के लिए करीब 130 किलोमीटर की रफ्तार मिले, इसके लिए ट्रैक क्षमता को दोगुना किया जाएगा. यही नहीं स्टेशन के 3800 वर्ग फुट एरिया में एरिल कानकोर्स भी बनेगा. एरियल कानकोर्स की वजह से प्लेटफार्म पर भीड़ नहीं लगेगी. इसके बनने की वजह से प्रवेश और निकास अलग होगा. स्टेशन के अंदर जाने वाले यात्री स्वचालित सीढ़ी से कानकोर्स पर पहुंचेंगे. यहां पर यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर सकते हैं. ट्रेन आने पर यहीं से प्लेटफार्म का निर्धारण देख यात्री प्लेटफार्म पर जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसी साल कवच से भी गोरखपुर- लखनऊ रूट पूरी तरह लैस हो जाएगा.



इस वजह से बन रहा मिनी पुल: उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अक्सर लोग ट्रैक पारकर दूसरी तरफ जाने के लिए कोशिश करते हैं. इस तरह की लापरवाही से कई लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे में महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दो पहिया के साथ ही पैदल चलकर ट्रैक पार करने के लिए छोटे पुल बनाए जाने की प्लानिंग है. पहले फेज में 10 मिनी ब्रिज बनाए जाएंगे. प्रयोग सफल रहा तो इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी.





कब तक बन जाएगा ब्रिज: गोरखपुर जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे के एनएसजी वन श्रेणी का स्टेशन है. यहां यात्रियों की संख्या एडमिन स्टेशनों की तुलना में काफी ज्यादा है. यही वजह है कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि दीपावली से पहले तीसरा फुट ओवर ब्रिज तैयार हो जाएगा. उन्होंने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 9 को अत्याधुनिक बनाया जाएगा. बेतरतीब खड़े वाहनों को निर्धारित पार्किंग में भेजने की व्यवस्था की जाएगी. गर्मी की छुट्टियां और त्योहारों के दौरान भीड़ काफी बढ़ जाती है ऐसे में रेल संरक्षा के साथ यात्री सुविधा हमारी प्राथमिकता है.

क्या ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी: मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में चल रही डबल, ट्रिपल लाइन परियोजना की वजह से ट्रेनों की संख्या में इजाफा होगा. इससे भारतीय रेल में NER की हिस्सेदारी और मजबूत होगी. उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के इस प्रमुख जंक्शन का विकास होने से यहां से और ट्रेन आसानी से आ- जा सकेंगी.



