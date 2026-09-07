हिमाचल में कितने पेंशनर्स हैं, जानिए सरकार महीने की किस तारीख को देती है पेंशन?
हिमाचल सरकार ने बताए हैं, प्रदेश के सरकारी विभागों में पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की कुल संख्या कितनी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 11:03 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है. इसी कड़ी में हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल विधानसभा मानूसन सत्र के अंतिम दिन (गुरुवार, 3 सितंबर) सदन में प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में पेंशनर्स की संख्या का मुद्दा उठा. मंडी के करसोग विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दीप राज ने वित्त (पेंशन) विभाग से सदन में पूछा कि वर्तमान समय में प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में पेंशनरों की संख्या को लेकर सवाल किया.
महीने की किस तारीख को सरकार देती है पेंशन?
भाजपा विधायक दीप राज ने तारांकित सवाल संख्या 4732 के तहत पूछा कि, हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पेंशनर्स की संख्या कितनी है. इन्हें महीने की किस तारीख को पेंशन प्रदान की जाती है और पेंशन भुगतान में देरी के क्या कारण हैं. इसके अलावा क्या सरकार पेंशनर्स को संभी लंबित वित्तीय लाभ प्रदान करने का विचार रखती है. अगर रखती है तो कब तक. यदि नहीं तो पेंशनर्स के लंबित वित्तीय भुगतानों का ब्यौरा दें. चूंकि, वित्त विभाग प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, ऐसे में सुक्खू सरकार ने भाजपा विधायक के सवालों के जवाब दिए हैं.
हिमाचल के सरकारी विभागों में पेंशनर्स की संख्या
सदन में हिमाचल की वर्तमान सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार, प्रदेश के सरकारी विभागों में पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की संख्या 1 लाख 90 हजार है. पेंशनरों को प्रत्येक माह की पहली तारीख को पेंशन दी जा रही है. सरकार, पेंशनर्स एवं कर्मचारियों के वेतन और पेंशन आदि लंबित लाभों को चरणबद्ध तरीके से दे रही है.
हिमाचल सरकार के अनुसार, प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने अब तक लगभग 2,229 करोड़ रुपए के वेतन एवं पेंशन आदि के एरियर का भुगतान प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को किया जा रहा है.
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